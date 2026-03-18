Auxílio antecipado

A medida faz parte do pagamento unificado destinado a regiões em situação de emergência

A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento da parcela de março do Bolsa Família com calendário unificado para beneficiários do Amazonas. Nesta quinta-feira (19/03), famílias do estado recebem o crédito independentemente do número final do NIS.

A medida faz parte do pagamento unificado destinado a regiões em situação de emergência ou estado de calamidade pública. No total, cerca de 18,7 milhões de famílias serão contempladas neste mês em todo o país. Outras cidades beneficiadas com o pagamento unificado são Bahia, Minas Gerais, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, podendo ser acrescido de adicionais conforme a composição familiar. Entre eles, estão o Benefício Variável Familiar Nutriz, que paga seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, além de R$ 50 extras para famílias com gestantes ou filhos de 7 a 18 anos, e R$ 150 para aquelas com crianças de até 6 anos.

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