Polícia

A vítim foi encaminhada para o hospital, mas o estado de saúde dela não foi divulgada

Três agiotas foram presos na madrugada desta terça-feira (17/03) suspeitos de sequestrar e torturar um homem no bairro Zumbi, na zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, câmeras registraram o momento em que o grupo invadiu a casa da vítima. Ela ainda tentou fugir, mas foi capturada e colocada à força em um carro Gol branco com placa adulterada.

Foto: Divulgação

O homem foi levado para uma área depois da ponte sobre o Rio Negro, no sentido Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus, onde foi espancadoe sofreu com disparos de esferas de aço pelo corpo enquanto era coagida e torturada a pagar uma suposta dívida com o grupo. Em dado momento, a vítima conseguiu escapar e pediu ajuda.

Durante as buscas pelos suspeitos, os policiais os encotraram em uma residência na rua Coronel Jorge Teixeira, no bairro Lírio do Vale. O trio confessou o crime e indicou onde estava a arma utilizada, que se tratava de um simulacro de arma de fogo.

Com os presos, foram apreendidos o veículo usado no sequestro, mais de seis celulares e um notebook. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A vítim foi encaminhada para o hospital, mas o estado de saúde dela não foi divulgada.

Pagamento de março do Bolsa Família beneficia Amazonas devido ao estado de emergência

VÍDEO: Mulher fica ferida em acidente de moto na Torquato Tapajós, em Manaus



