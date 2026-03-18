Amazonas

Estado de saúde da vítima não foi divulgado

Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (18/03), na avenida Torquato Tapajós, em Manaus. O caso também provocou lentidão no trânsito em uma das principais vias da zona Norte da cidade.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída no asfalto, à espera do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionada e a encaminhou para uma unidade de saúde. No entanto, o estado de saúde dela não foi divulgado.

Veja vídeo:

🚨 Grave acidente na avenida Torquato Tapajós na manhã desta quarta-feira pic.twitter.com/mVQ8rPYBYJ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 18, 2026

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