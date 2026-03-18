Praça 14

Festa em Manaus traz novenas, procissão luminosa e reflexão sobre São José

Em Manaus, o dia de São José, 19/03, será marcado por novenas com missa e uma procissão luminosa. As celebrações ocorrem no Santuário Arquidiocesano São José Operário, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul.

Com o tema “José de Nazaré: Árvore Forte, protetor de Maria e de Jesus”, as novenas acontecem nos horários já conhecidos: 6h, 9h, 12h, 16h e 19h. A partir das 17h, os devotos se concentram para a procissão, com saída prevista para às 17h30.

De acordo com o Pároco-Reitor do Santuário, Pe. Francisco Alves de Lima, sdb (P. Chicão), o dia permite que devotos e peregrinos renovem a fé em Deus, fortaleçam a confiança na Virgem Maria e reafirmem sua identidade josefina.

“Queremos sempre contar com a poderosa intercessão de São José. Por isso, convidamos todos os devotos e peregrinos a virem até à ‘Casa de José’ e ‘Santuário do Trabalho’ para celebrar conosco. Além disso, queremos nos comprometer ainda mais com Jesus de quem somos discípulos missionários. Portanto, essa bonita Solenidade se traduz como um momento de agradecimento e pedido de bênçãos para poder continuar a caminhada no dia a dia, contando sempre com a proteção do ‘santo da quaresma’ e dos ‘milagres discretos’, que nos ajuda a viver o extraordinário no ordinário da nossa vida”, comenta o salesiano de Dom Bosco.

Tríduo em preparação ao Dia do Padroeiro

Foto: Divulgação

O Santuário realiza o Tríduo em honra a São José nos dias:

1º dia: segunda-feira, 16/03, às 19h

segunda-feira, 16/03, às 19h 2º dia: terça-feira, 17/03, às 19h

terça-feira, 17/03, às 19h 3º dia: quarta-feira, 18/03, às 18h30

As missas prévias fortalecem a fé dos devotos e preparam o público para a Solenidade.

Procissão luminosa pelos bairros

Um dos momentos mais marcantes é a Procissão luminosa, que percorre as ruas dos bairros Praça 14 de Janeiro, Centro e Cachoeirinha, zona Sul.

A concentração começa às 17h no próprio Santuário. O percurso segue pela Av. Visconde Porto Alegre, Av. Sete de Setembro, Av. Castelo Branco, Av. Ramos Ferreira e Av. Duque de Caxias, terminando com a novena de encerramento na área externa do Santuário.

“Todos nós, josefinos, somos convocados e chamados a partilharmos tantos milagres e experiências de encontro com o Senhor, pelas mãos providente de São José e, assim, nos sentirmos ainda mais reforçados na caminhada. Para a procissão, precisamos de três elementos: o primeiro é interior, o nosso coração; o segundo é uma vela, podendo trazer mais para compartilhar com outros devotos, afinal José também nos testemunha que Jesus é a luz de nossa vida; e o terceiro é um bom guarda-chuva, porque estamos no inverno amazônico. Vamos caminhar e agradecer a Deus por esse momento único”, enfatiza Pe. Francisco Lima.

Temática: José como árvore forte

A temática da celebração reforça São José como árvore forte, abençoada por Deus para ser sombra protetora de Jesus e Maria, sem necessariamente dar frutos.

Na Amazônia, há árvores frondosas como samaúma, mangueira, angelim e castanheira. Assim como essas árvores, José se apresenta como “árvore enraizada, abençoada e fortificada por Deus”.

Outra perspectiva relaciona José à árvore genealógica, conectando Jesus à descendência davídica. Nesse sentido, os discípulos missionários do Senhor são considerados “ramos ligados à videira verdadeira que é Jesus” (cf. Jo 15,1-17), e José atua como “pai espiritual dos ramos”.

Foto: Divulgação

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