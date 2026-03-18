Oportunidade

Oportunidades abrangem comércio, indústria e serviços; veja como se candidatar.

Publicado em 18 de março de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

O Sine Manaus disponibiliza mais de 300 vagas de emprego nesta semana, com oportunidades em diversas áreas como comércio, indústria e serviços. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

VAGAS NOVAS – 30

2 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com público, com demandas administrativas e possuir documentação completa;

Atividades – organizar documentos, atender público e telefone, atualizar planilhas, controlar estoque, emitir notas fiscais e auxiliar em rotinas de RH e financeiro.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – condução de veículo caminhão toco, conferência de mercadoria e auxílio em carga e descarga dos produtos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Serviços Gerais – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Sul, trabalhar em escala 12×36 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a limpeza, organização e conservação das instalações, além de apoiar áreas produtivas; higienização de ambientes internos/externos, manejo de resíduos, pequenos reparos e suporte em copa.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Oeste e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar, descarregar e organizar mercadorias em veículos, além de auxiliar o motorista na entrega, conferência de produtos e manutenção da limpeza do veículo.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Faxineiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Oeste e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – trabalhar em ambiente fabril garantindo a higiene e conservação, realizando varrição, lavagem, aspiração de pisos, desinfecção de áreas comuns e banheiros, remoção de lixo industrial e reposição de materiais; manutenção de áreas internas/externas, uso de EPIs, manuseio seguro de produtos químicos e conformidade com normas de segurança.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Conferente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais no depósito; realizar os lançamentos de movimentação de entradas e saídas; distribuem produtos e materiais a serem expedidos; organizam depósito para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, atendimento ao Cliente e possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços executados pelo assistente administrativo nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento referente aos mesmos; realizar o primeiro atendimento ao cliente via telefone, e-mail ou chat, esclarecendo dúvidas, registrando reclamações, sugestões e solicitações.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar caminhões, separar as mercadorias por nota fiscal ou cliente, arrumação de pallets, direcionamento das cargas para as praças de embarque, etiquetagem dos volumes, manter a organização do setor e das praças, como pallets, paleteiras, materiais utilizados no depósito; seguir as recomendações empilhamento dos produtos descritas nas embalagens.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Operadora de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – receber pagamentos, emitir notas fiscais e processar vendas em comércios; abrir/fechar o caixa, manusear dinheiro e cartões, calcular troco, atender clientes e organizar a área de trabalho.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Excel intermediário e possuir documentação completa;

Atividades – conciliação bancária, arquivamento, tratativa com fornecedores, lançamentos sistema Nibo, provisionamento e controle de contas, fechamento de bancos, lançamentos de cartões.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – preparação de superfícies; aplicação de tintas e acabamentos; controle de qualidade do serviço e organização e segurança do ambiente.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – instalar, manter e reparar sistemas elétricos em residências, indústrias e comércios; passar fiação, montar quadros de força, instalar tomadas/luminárias, diagnosticar defeitos e garantir a segurança seguindo normas técnicas.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, desossar, limpar, cortar, embalar e armazenar carnes de diversas espécies, além de comercializá-las.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e possuir documentação completa;

Atividades – receber pagamentos, emitir notas fiscais e processar vendas em comércios; abrir/fechar o caixa, manusear dinheiro e cartões, calcular troco, atender clientes e organizar a área de trabalho.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – abastecer prateleiras, gôndolas e vitrines com produtos vindos do estoque, garantindo a organização, limpeza e precificação correta dos itens na área de vendas.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NO COMÉRCIO – 65

2 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por todo o processo de um churrasco, abrangendo desde a seleção, preparo e tempero das carnes até o controle do fogo (brasa), assamento no ponto ideal e corte para servir.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Saladeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – responsável por higienizar, cortar e preparar verduras, legumes, frutas, molhos e pastas, montando saladas e pratos frios de forma atrativa.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atendimento ao cliente, gerenciamento de pedidos, elaboração de propostas comerciais, suporte à equipe de vendas e organização e controle de documentos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Dom Pedro e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpeza, higienização e conservação de ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Refrigeração de Veículos Pesados, residir nas proximidades do bairro Santo Agostinho e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar-condicionado e climatização, realizando limpeza, troca de filtros, verificação de vazamentos, carga de gás e auxílio na instalação de componentes.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – visitar potenciais clientes para realizar atendimentos e negociações.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em peças de moto e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – gerenciar o fluxo de mercadorias, incluindo recebimento, conferência, organização, armazenagem e inventário de produtos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa; reportar-se ao líder de açougue.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Repositor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – repor e organizar produtos em prateleiras e gôndolas, precificar itens, conferir validades, controlar estoque e atender clientes no ponto de venda.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Operadora de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – registrar vendas, receber pagamentos e emitir notas fiscais, garantindo a precisão financeira no fechamento do turno e um atendimento de qualidade ao cliente.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na função em compras de material expediente, escolar, escritório, limpeza e possuir documentação completa;

Atividades – realizar contas a pagar, conciliação bancária, alimentar o sistema.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

12 vagas – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar ingredientes, pescar matérias-primas, moldar massas, operar fornos e batedeiras, além de embalar produtos e organizar a área de trabalho; dar suporte direto ao padeiro, garantindo o fluxo de produção, limpeza e qualidade, podendo atuar na montagem de salgados e doces.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – incluir o atendimento ao cliente, venda de mercadorias, demonstração de produtos, reposição, organização de prateleiras, conferência de validade e auxílio no caixa ou recebimento de mercadorias.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – registro de vendas, recebimento de pagamentos, abertura/fechamento do caixa, e atendimento ao cliente, garantindo a conferência de valores e o cumprimento de normas de segurança.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Conferente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Pacote Office, conhecimento em FEFO/FIFO, controle de estoque e possuir documentação completa;

Atividades – verificar a entrada, saída e movimentação de produtos, garantindo a integridade, quantidade e documentação correta.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Repositor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atuar no varejo e atacado, sendo responsável por organizar, abastecer e expor produtos em gôndolas e prateleiras de forma atrativa.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atuar no suporte ao carregamento, descarregamento e organização de mercadorias em veículos de transporte, logística ou armazéns.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atua no comércio varejista e atacadista promovendo marcas e produtos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Salgadeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – preparo de massas, recheios e modelagem de salgados, além de fritar, assar e organizar o local de trabalho.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Vendedor (a)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – vender produtos em lojas, planejar ações de venda, utilizar técnicas de negociação, emitir notas fiscais e realizar pós-venda.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – produzir pães e derivados e manter limpo e organizado o seu setor de trabalho.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar o padeiro na confecção dos produtos, lavar os equipamentos e utensílios, manter o local limpo e organizado do seu setor de trabalho.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NA INDÚSTRIA – 53

50 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Santa Catarina (Capinzal) e possuir documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos; desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 10/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Expedição Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para deslocamento externos e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar de expedição de carga e descarga de caminhão, acompanhando o motorista na preparação e na entrega de mercadorias para transporte e movimentação; fazer conferências, organizar os materiais e ter manuseio com equipamentos como paleteiras e empilhadeiras.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Automóveis

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica, Mecatrônica ou Eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” e possuir documentação completa;

Atividades – realizar inspeções e reparos nos componentes mecânicos para evitar falhas no funcionamento do veículo; identificar e solucionar defeitos no motor, transmissão, suspensão e outros sistemas; trocar componentes danificados, como correias, filtros, rolamentos e sistemas de freios; inspecionar e ajustar freios, direção e dispositivos de segurança para garantir a integridade dos passageiros; avaliar o funcionamento do ônibus após reparos para assegurar que está operando corretamente; seguir especificações dos fabricantes para manutenção e instalação de peças; manter registros detalhados sobre reparos realizados e peças utilizadas; seguir procedimentos para evitar acidentes e manter um ambiente de trabalho seguro.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “C” ou “D” e possuir documentação completa;

Atividades – realizar transporte interno de castanha entre unidades da usina; transporte de rejeitos como pó de castanha; realizar entregas e retiradas de caixas utilizando veículo utilitário; efetuar retirada de materiais e compras em fornecedores; realizar entregas de produtos da loja para clientes; deslocar-se ao porto para coleta de castanha, entrega de sacos e sementes; transportar materiais diversos entre usina, escritório e outros setores quando necessário; realizar retirada e transporte de entulhos conforme destino determinado pela empresa.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS EM SERVIÇO – 215

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 10/02/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: MG | RJ | ES | PA | Nordeste e possuir documentação completa;

Atividades – recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos e encaminhá-los à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 10/02/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: MG | RJ | ES | PA | Nordeste e possuir documentação completa;

Atividades – preparação e organização de alimentos, a higienização do ambiente e dos utensílios, e o apoio direto aos cozinheiros.

Disponível até 10/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – tres meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categorias (B), conhecimento em elétrica e hidráulica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalação e manutenção de quadros elétricos, instalação de bombas em estação de tratamento ETE, instalação e reparos hidráulicos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

15 vagas – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar locais, montar móveis padrão e planejado, instalar e reparar móveis de madeira ou materiais derivados (mdf/mdp) em série ou sob encomenda, seguindo projetos, normas de segurança e qualidade.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Almoxarife de Obra

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com materiais da construção civil e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; o. Organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão Baú

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira nacional de Habilitação categoria “D”, disponibilidade de horário, disponibilidade para viagens interestaduais e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir os veículos automotivos da instituição, seguindo as solicitações, mantendo-se informado sobre a agenda de entregas, respeitando as leis nacionais de trânsito e promovendo direção defensiva, transporte da equipe de eventos, transporte de equipamentos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

50 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias, carregando e descarregando veículos, organiza o estoque, confere produtos, prepara embalagens e mantém o local de trabalho limpo e seguro, operando equipamentos como paleteiras e carrinhos para garantir que os produtos cheguem intactos ao destino, auxiliando em toda a logística de recebimento e expedição de materiais.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no plantio, trato e manejo de árvores ornamentais e plantas, incluindo podas, adubação, irrigação, combate a pragas, preparo do solo e limpeza de áreas verdes.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na limpeza, conservação e manutenção básica de ambientes residenciais, comerciais ou industriais; varrer, passar pano, higienizar banheiros, remover lixo, repor materiais de consumo e realizar pequenos reparos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação de sistemas de ar condicionado; apoiar na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração; auxiliar na passagem de tubulação de cobre; realizar limpeza de evaporadoras e condensadoras.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Comprador

Escolaridade – cursando ensino superior em Administração, Contabilidade ou Logística;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Pacote Office ou Sistema de Gestão e possuir documentação completa;

Atividades – adquirir materiais, insumos, produtos ou serviços para uma empresa, buscando o melhor custo-benefício, qualidade e prazo

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – modelagem, corte e costura, utilizando máquinas e técnicas manuais para criar roupas personalizadas ou realizar ajustes em peças prontas.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar em preparação de massa, transporte de materiais, limpeza e organização do canteiro de obras; preparo de materiais, transporte de ferramentas, limpeza do canteiro e suporte a pedreiros e mestres de obra.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade; proteger instalações e fazer manutenções em equipamentos e acessórios.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas, verificar documentação e realizar manutenções básicas no veículo.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Ônibus Urbano

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” e possuir documentação completa;

Atividades – conduzir os colaboradores entre suas residências e a empresas de maneira segura e pontual; seguir trajetos pré-estabelecidos e horários rigorosos para garantir a eficiência do transporte; observar e respeitar todas as normas de trânsito, evitando riscos para os passageiros e terceiros; realizar verificações diárias no ônibus, incluindo pneus, freios, iluminação e outros componentes essenciais; informar qualquer problema mecânico ou necessidade de manutenção à equipe responsável; manter a limpeza e organização do veículo, garantindo um ambiente agradável para os trabalhadores; reportar qualquer incidente, atraso ou situação anormal durante a rota e tratar os passageiros com respeito e educação, criando um ambiente amigável no transporte.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Vendedora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar o atendimento às revendedoras e clientes principalmente por meio de telefone, WhatsApp e outras ferramentas de chat utilizadas pela empresa; responder mensagens, esclarecer dúvidas sobre produtos, apresentar coleções e lançamentos, orientar sobre disponibilidade de peças, condições de compra e acompanhar pedidos; registrar vendas no sistema, conferir e atualizar cadastros de clientes quando necessário e manter um relacionamento ativo com revendedoras e clientes, garantindo agilidade, cordialidade e eficiência no atendimento digital, contribuindo para a conversão de vendas e a fidelização dos clientes.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, curso de NR 10, NR 35, Técnico em Refrigeração, disponibilidade para viagens e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – avaliação e dimensionamento de locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificação de materiais e acessórios e instalação de equipamentos de refrigeração e ventilação; instalação de ramais de dutos, montagem de tubulações de refrigeração, aplicação de vácuo em sistemas de refrigeração; carregamento de sistemas de refrigeração com fluido refrigerante; realização de testes nos sistemas de refrigeração.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias, carregando e descarregando veículos, garantindo a segurança e integridade dos produtos e auxiliando na organização do estoque, separação, conferência e expedição de itens.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Leste, ter domínio do pacote office, conhecer rotinas administrativas e possuir documentação completa;

Atividades – realizar relatório de fechamentos, contas a pagar, fechamento de cautelas e informações diretas ao contador.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico em Mecânica

Escolaridade – ensino técnico completo ou cursando em Mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 10, NR 12, NR 33, NR 35, Soldagem, Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos, Pneumática e Hidráulica Industrial, Metrologia, Lubrificação Industrial e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no planejamento, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, realizando montagens, manutenção preventiva e corretiva, calibração de instrumentos, usinagem, soldagem e leitura de desenhos técnicos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 10 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar, manter e reparar sistemas elétricos em residências, comércios e indústrias, garantindo o funcionamento seguro de fiações, quadros de força, disjuntores, tomadas e iluminação.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar obras e reformas, transformando projetos arquitetônicos em estruturas físicas através do assentamento de tijolos, blocos, concretagem, revestimento de paredes e pisos, e acabamentos, atuando na construção de casas, edifícios e infraestruturas, utilizando ferramentas e técnicas para garantir a segurança e qualidade das edificações.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Pintor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – aplicar tintas, cores e materiais em paredes, telas, móveis e objetos para criar estética, proteger superfícies ou restaurar obras, atuando em construção, estúdios de arte, restauração e ensino.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Servente de Obra

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar pedreiros em tarefas pesadas, como escavação e demolição.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conferir, embalar e despachar mercadorias, garantindo que produtos saiam do estoque e cheguem corretamente aos clientes; separar pedidos, emitir notas fiscais, carregar veículos e organizar o armazém.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Oeste e possuir documentação completa;

Atividades – executar limpeza e manutenção de ambientes para garantir que a empresa funcione corretamente, incluindo a limpeza de áreas comuns, a organização e reposição de materiais, e o auxílio em outras atividades operacionais básicas, como carga e descarga.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Líder de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em condomínio, residir na Zona Norte e possuir documentação completa;

Atividades – coordenar escalas, treinar funcionários, controlar o estoque de materiais, supervisionar a qualidade dos serviços e garantir o uso de equipamentos de segurança.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Motofretista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”, possuir veículo próprio e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – coletar e entregar documentos, valores, mercadorias e encomendas; transportar pessoas; realizar serviços de pagamento e cobrança, roteirizar entregas e coletas; localizar e conferir destinatários e endereços, emitir e coletar recibos do material transportado.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Técnico de Telefonia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – verificar equipamentos de telecomunicações; fazer teste de rotina; identificar e corrigir falhas no sistema de telecomunicações; instalação de internet fibra óptica; configuração de roteadores e antenas da empresa de telefonia.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) – 7

1 vaga – Auxiliar de Depósito – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – embarque e desembarque de mercadorias, etiquetagem e organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – manter a higiene, organização e conservação de ambientes internos e externos, varrendo, lavando, espanando e higienizando superfícies; realizar a coleta de lixo, reposição de materiais e utilizar produtos de limpeza com segurança.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Almoxarife – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Pacote Office e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – gerenciar o estoque, recebendo, conferindo, armazenando e distribuindo materiais e produtos em empresas.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 370 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta–feira, 19/3, das 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

VAGAS NOVAS – 30

2 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com público, com demandas administrativas e possuir documentação completa;

Atividades – organizar documentos, atender público e telefone, atualizar planilhas, controlar estoque, emitir notas fiscais e auxiliar em rotinas de RH e financeiro.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – condução de veículo caminhão toco, conferência de mercadoria e auxílio em carga e descarga dos produtos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Serviços Gerais – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Sul, trabalhar em escala 12×36 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a limpeza, organização e conservação das instalações, além de apoiar áreas produtivas; higienização de ambientes internos/externos, manejo de resíduos, pequenos reparos e suporte em copa.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Oeste e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar, descarregar e organizar mercadorias em veículos, além de auxiliar o motorista na entrega, conferência de produtos e manutenção da limpeza do veículo.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Faxineiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Oeste e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – trabalhar em ambiente fabril garantindo a higiene e conservação, realizando varrição, lavagem, aspiração de pisos, desinfecção de áreas comuns e banheiros, remoção de lixo industrial e reposição de materiais; manutenção de áreas internas/externas, uso de EPIs, manuseio seguro de produtos químicos e conformidade com normas de segurança.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Conferente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais no depósito; realizar os lançamentos de movimentação de entradas e saídas; distribuem produtos e materiais a serem expedidos; organizam depósito para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, atendimento ao Cliente e possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços executados pelo assistente administrativo nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento referente aos mesmos; realizar o primeiro atendimento ao cliente via telefone, e-mail ou chat, esclarecendo dúvidas, registrando reclamações, sugestões e solicitações.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar caminhões, separar as mercadorias por nota fiscal ou cliente, arrumação de pallets, direcionamento das cargas para as praças de embarque, etiquetagem dos volumes, manter a organização do setor e das praças, como pallets, paleteiras, materiais utilizados no depósito; seguir as recomendações empilhamento dos produtos descritas nas embalagens.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Operadora de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – receber pagamentos, emitir notas fiscais e processar vendas em comércios; abrir/fechar o caixa, manusear dinheiro e cartões, calcular troco, atender clientes e organizar a área de trabalho.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Excel intermediário e possuir documentação completa;

Atividades – conciliação bancária, arquivamento, tratativa com fornecedores, lançamentos sistema Nibo, provisionamento e controle de contas, fechamento de bancos, lançamentos de cartões.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – preparação de superfícies; aplicação de tintas e acabamentos; controle de qualidade do serviço e organização e segurança do ambiente.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – instalar, manter e reparar sistemas elétricos em residências, indústrias e comércios; passar fiação, montar quadros de força, instalar tomadas/luminárias, diagnosticar defeitos e garantir a segurança seguindo normas técnicas.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, desossar, limpar, cortar, embalar e armazenar carnes de diversas espécies, além de comercializá-las.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e possuir documentação completa;

Atividades – receber pagamentos, emitir notas fiscais e processar vendas em comércios; abrir/fechar o caixa, manusear dinheiro e cartões, calcular troco, atender clientes e organizar a área de trabalho.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – abastecer prateleiras, gôndolas e vitrines com produtos vindos do estoque, garantindo a organização, limpeza e precificação correta dos itens na área de vendas.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NO COMÉRCIO – 65

2 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por todo o processo de um churrasco, abrangendo desde a seleção, preparo e tempero das carnes até o controle do fogo (brasa), assamento no ponto ideal e corte para servir.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Saladeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – responsável por higienizar, cortar e preparar verduras, legumes, frutas, molhos e pastas, montando saladas e pratos frios de forma atrativa.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atendimento ao cliente, gerenciamento de pedidos, elaboração de propostas comerciais, suporte à equipe de vendas e organização e controle de documentos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Dom Pedro e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpeza, higienização e conservação de ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Refrigeração de Veículos Pesados, residir nas proximidades do bairro Santo Agostinho e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar-condicionado e climatização, realizando limpeza, troca de filtros, verificação de vazamentos, carga de gás e auxílio na instalação de componentes.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – visitar potenciais clientes para realizar atendimentos e negociações.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em peças de moto e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – gerenciar o fluxo de mercadorias, incluindo recebimento, conferência, organização, armazenagem e inventário de produtos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa; reportar-se ao líder de açougue.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Repositor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – repor e organizar produtos em prateleiras e gôndolas, precificar itens, conferir validades, controlar estoque e atender clientes no ponto de venda.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Operadora de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – registrar vendas, receber pagamentos e emitir notas fiscais, garantindo a precisão financeira no fechamento do turno e um atendimento de qualidade ao cliente.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na função em compras de material expediente, escolar, escritório, limpeza e possuir documentação completa;

Atividades – realizar contas a pagar, conciliação bancária, alimentar o sistema.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

12 vagas – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar ingredientes, pescar matérias-primas, moldar massas, operar fornos e batedeiras, além de embalar produtos e organizar a área de trabalho; dar suporte direto ao padeiro, garantindo o fluxo de produção, limpeza e qualidade, podendo atuar na montagem de salgados e doces.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – incluir o atendimento ao cliente, venda de mercadorias, demonstração de produtos, reposição, organização de prateleiras, conferência de validade e auxílio no caixa ou recebimento de mercadorias.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – registro de vendas, recebimento de pagamentos, abertura/fechamento do caixa, e atendimento ao cliente, garantindo a conferência de valores e o cumprimento de normas de segurança.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Conferente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Pacote Office, conhecimento em FEFO/FIFO, controle de estoque e possuir documentação completa;

Atividades – verificar a entrada, saída e movimentação de produtos, garantindo a integridade, quantidade e documentação correta.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Repositor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atuar no varejo e atacado, sendo responsável por organizar, abastecer e expor produtos em gôndolas e prateleiras de forma atrativa.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atuar no suporte ao carregamento, descarregamento e organização de mercadorias em veículos de transporte, logística ou armazéns.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atua no comércio varejista e atacadista promovendo marcas e produtos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Salgadeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – preparo de massas, recheios e modelagem de salgados, além de fritar, assar e organizar o local de trabalho.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Vendedor (a)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – vender produtos em lojas, planejar ações de venda, utilizar técnicas de negociação, emitir notas fiscais e realizar pós-venda.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – produzir pães e derivados e manter limpo e organizado o seu setor de trabalho.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar o padeiro na confecção dos produtos, lavar os equipamentos e utensílios, manter o local limpo e organizado do seu setor de trabalho.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NA INDÚSTRIA – 53

50 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Santa Catarina (Capinzal) e possuir documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos; desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 10/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Expedição Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para deslocamento externos e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar de expedição de carga e descarga de caminhão, acompanhando o motorista na preparação e na entrega de mercadorias para transporte e movimentação; fazer conferências, organizar os materiais e ter manuseio com equipamentos como paleteiras e empilhadeiras.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Automóveis

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica, Mecatrônica ou Eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” e possuir documentação completa;

Atividades – realizar inspeções e reparos nos componentes mecânicos para evitar falhas no funcionamento do veículo; identificar e solucionar defeitos no motor, transmissão, suspensão e outros sistemas; trocar componentes danificados, como correias, filtros, rolamentos e sistemas de freios; inspecionar e ajustar freios, direção e dispositivos de segurança para garantir a integridade dos passageiros; avaliar o funcionamento do ônibus após reparos para assegurar que está operando corretamente; seguir especificações dos fabricantes para manutenção e instalação de peças; manter registros detalhados sobre reparos realizados e peças utilizadas; seguir procedimentos para evitar acidentes e manter um ambiente de trabalho seguro.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “C” ou “D” e possuir documentação completa;

Atividades – realizar transporte interno de castanha entre unidades da usina; transporte de rejeitos como pó de castanha; realizar entregas e retiradas de caixas utilizando veículo utilitário; efetuar retirada de materiais e compras em fornecedores; realizar entregas de produtos da loja para clientes; deslocar-se ao porto para coleta de castanha, entrega de sacos e sementes; transportar materiais diversos entre usina, escritório e outros setores quando necessário; realizar retirada e transporte de entulhos conforme destino determinado pela empresa.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS EM SERVIÇO – 215

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 10/02/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: MG | RJ | ES | PA | Nordeste e possuir documentação completa;

Atividades – recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos e encaminhá-los à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 10/02/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: MG | RJ | ES | PA | Nordeste e possuir documentação completa;

Atividades – preparação e organização de alimentos, a higienização do ambiente e dos utensílios, e o apoio direto aos cozinheiros.

Disponível até 10/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – tres meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categorias (B), conhecimento em elétrica e hidráulica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalação e manutenção de quadros elétricos, instalação de bombas em estação de tratamento ETE, instalação e reparos hidráulicos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

15 vagas – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar locais, montar móveis padrão e planejado, instalar e reparar móveis de madeira ou materiais derivados (mdf/mdp) em série ou sob encomenda, seguindo projetos, normas de segurança e qualidade.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Almoxarife de Obra

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com materiais da construção civil e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; o. Organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão Baú

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira nacional de Habilitação categoria “D”, disponibilidade de horário, disponibilidade para viagens interestaduais e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir os veículos automotivos da instituição, seguindo as solicitações, mantendo-se informado sobre a agenda de entregas, respeitando as leis nacionais de trânsito e promovendo direção defensiva, transporte da equipe de eventos, transporte de equipamentos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

50 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias, carregando e descarregando veículos, organiza o estoque, confere produtos, prepara embalagens e mantém o local de trabalho limpo e seguro, operando equipamentos como paleteiras e carrinhos para garantir que os produtos cheguem intactos ao destino, auxiliando em toda a logística de recebimento e expedição de materiais.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no plantio, trato e manejo de árvores ornamentais e plantas, incluindo podas, adubação, irrigação, combate a pragas, preparo do solo e limpeza de áreas verdes.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na limpeza, conservação e manutenção básica de ambientes residenciais, comerciais ou industriais; varrer, passar pano, higienizar banheiros, remover lixo, repor materiais de consumo e realizar pequenos reparos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação de sistemas de ar condicionado; apoiar na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração; auxiliar na passagem de tubulação de cobre; realizar limpeza de evaporadoras e condensadoras.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Comprador

Escolaridade – cursando ensino superior em Administração, Contabilidade ou Logística;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Pacote Office ou Sistema de Gestão e possuir documentação completa;

Atividades – adquirir materiais, insumos, produtos ou serviços para uma empresa, buscando o melhor custo-benefício, qualidade e prazo

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – modelagem, corte e costura, utilizando máquinas e técnicas manuais para criar roupas personalizadas ou realizar ajustes em peças prontas.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar em preparação de massa, transporte de materiais, limpeza e organização do canteiro de obras; preparo de materiais, transporte de ferramentas, limpeza do canteiro e suporte a pedreiros e mestres de obra.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade; proteger instalações e fazer manutenções em equipamentos e acessórios.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas, verificar documentação e realizar manutenções básicas no veículo.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Ônibus Urbano

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” e possuir documentação completa;

Atividades – conduzir os colaboradores entre suas residências e a empresas de maneira segura e pontual; seguir trajetos pré-estabelecidos e horários rigorosos para garantir a eficiência do transporte; observar e respeitar todas as normas de trânsito, evitando riscos para os passageiros e terceiros; realizar verificações diárias no ônibus, incluindo pneus, freios, iluminação e outros componentes essenciais; informar qualquer problema mecânico ou necessidade de manutenção à equipe responsável; manter a limpeza e organização do veículo, garantindo um ambiente agradável para os trabalhadores; reportar qualquer incidente, atraso ou situação anormal durante a rota e tratar os passageiros com respeito e educação, criando um ambiente amigável no transporte.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Vendedora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar o atendimento às revendedoras e clientes principalmente por meio de telefone, WhatsApp e outras ferramentas de chat utilizadas pela empresa; responder mensagens, esclarecer dúvidas sobre produtos, apresentar coleções e lançamentos, orientar sobre disponibilidade de peças, condições de compra e acompanhar pedidos; registrar vendas no sistema, conferir e atualizar cadastros de clientes quando necessário e manter um relacionamento ativo com revendedoras e clientes, garantindo agilidade, cordialidade e eficiência no atendimento digital, contribuindo para a conversão de vendas e a fidelização dos clientes.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, curso de NR 10, NR 35, Técnico em Refrigeração, disponibilidade para viagens e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – avaliação e dimensionamento de locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificação de materiais e acessórios e instalação de equipamentos de refrigeração e ventilação; instalação de ramais de dutos, montagem de tubulações de refrigeração, aplicação de vácuo em sistemas de refrigeração; carregamento de sistemas de refrigeração com fluido refrigerante; realização de testes nos sistemas de refrigeração.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias, carregando e descarregando veículos, garantindo a segurança e integridade dos produtos e auxiliando na organização do estoque, separação, conferência e expedição de itens.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Leste, ter domínio do pacote office, conhecer rotinas administrativas e possuir documentação completa;

Atividades – realizar relatório de fechamentos, contas a pagar, fechamento de cautelas e informações diretas ao contador.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico em Mecânica

Escolaridade – ensino técnico completo ou cursando em Mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 10, NR 12, NR 33, NR 35, Soldagem, Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos, Pneumática e Hidráulica Industrial, Metrologia, Lubrificação Industrial e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no planejamento, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, realizando montagens, manutenção preventiva e corretiva, calibração de instrumentos, usinagem, soldagem e leitura de desenhos técnicos.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 10 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar, manter e reparar sistemas elétricos em residências, comércios e indústrias, garantindo o funcionamento seguro de fiações, quadros de força, disjuntores, tomadas e iluminação.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar obras e reformas, transformando projetos arquitetônicos em estruturas físicas através do assentamento de tijolos, blocos, concretagem, revestimento de paredes e pisos, e acabamentos, atuando na construção de casas, edifícios e infraestruturas, utilizando ferramentas e técnicas para garantir a segurança e qualidade das edificações.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Pintor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – aplicar tintas, cores e materiais em paredes, telas, móveis e objetos para criar estética, proteger superfícies ou restaurar obras, atuando em construção, estúdios de arte, restauração e ensino.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Servente de Obra

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar pedreiros em tarefas pesadas, como escavação e demolição.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conferir, embalar e despachar mercadorias, garantindo que produtos saiam do estoque e cheguem corretamente aos clientes; separar pedidos, emitir notas fiscais, carregar veículos e organizar o armazém.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Oeste e possuir documentação completa;

Atividades – executar limpeza e manutenção de ambientes para garantir que a empresa funcione corretamente, incluindo a limpeza de áreas comuns, a organização e reposição de materiais, e o auxílio em outras atividades operacionais básicas, como carga e descarga.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Líder de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em condomínio, residir na Zona Norte e possuir documentação completa;

Atividades – coordenar escalas, treinar funcionários, controlar o estoque de materiais, supervisionar a qualidade dos serviços e garantir o uso de equipamentos de segurança.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Motofretista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”, possuir veículo próprio e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – coletar e entregar documentos, valores, mercadorias e encomendas; transportar pessoas; realizar serviços de pagamento e cobrança, roteirizar entregas e coletas; localizar e conferir destinatários e endereços, emitir e coletar recibos do material transportado.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Técnico de Telefonia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – verificar equipamentos de telecomunicações; fazer teste de rotina; identificar e corrigir falhas no sistema de telecomunicações; instalação de internet fibra óptica; configuração de roteadores e antenas da empresa de telefonia.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) – 7

1 vaga – Auxiliar de Depósito – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – embarque e desembarque de mercadorias, etiquetagem e organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – manter a higiene, organização e conservação de ambientes internos e externos, varrendo, lavando, espanando e higienizando superfícies; realizar a coleta de lixo, reposição de materiais e utilizar produtos de limpeza com segurança.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Almoxarife – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Pacote Office e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – gerenciar o estoque, recebendo, conferindo, armazenando e distribuindo materiais e produtos em empresas.

Disponível até 19/03/2026 ou encerramento da vaga

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