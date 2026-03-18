Encontro

Encontro foi solicitado pelo novo advogado do banqueiro.

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro se reuniu, nesta terça-feira (17), com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator das investigações que apuram fraudes envolvendo o Banco Master.

O encontro foi solicitado pelo advogado José Luís Oliveira Lima, que assumiu recentemente a defesa do empresário. Durante a reunião, foi mencionada a possibilidade de Vorcaro firmar um acordo de delação premiada com as autoridades.

A mudança na equipe jurídica ocorreu após a saída do advogado Pierpaolo Bottini, conhecido por posicionamentos críticos à utilização de delações. A substituição reforça a estratégia de colaboração com a Justiça.

Segundo informações, Vorcaro passou a considerar a delação após o STF formar maioria para mantê-lo preso na Penitenciária Federal em Brasília, unidade de segurança máxima. A expectativa é que o banqueiro possa revelar informações envolvendo pessoas com quem manteve relações, incluindo políticos e integrantes do Judiciário.

O novo defensor, José Luís Oliveira Lima, possui experiência na condução de acordos de colaboração premiada. Ele atuou, por exemplo, no acordo do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato.

Investigação em andamento

Mais cedo, o ministro André Mendonça autorizou a prorrogação do inquérito conduzido pela Polícia Federal, que investiga possíveis irregularidades no Banco Master.

As apurações fazem parte da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos supostamente fraudulentos pela instituição financeira. Entre os pontos analisados está também a tentativa de compra do banco pelo Banco de Brasília (BRB), instituição pública vinculada ao governo do Distrito Federal.

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