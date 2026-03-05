Banco Master

Banqueiro foi levado para a Penitenciária II de Potim

O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, seguiu nesta quinta-feira (5) para a Penitenciária II de Potim, no interior de São Paulo. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou a transferência, mas não informou o motivo da mudança de unidade.

Até então, o empresário permanecia no Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista. Na quarta-feira (4), a Justiça Federal manteve a prisão durante audiência de custódia.

Unidade prisional abriga outros casos de repercussão

O CDP de Guarulhos também mantém presos envolvidos em casos de grande repercussão. Entre eles estão o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros de pacientes, e o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche que provocou a morte de um motorista de aplicativo em 2024.

Já a Penitenciária II de Potim fica no Vale do Paraíba e começou a funcionar em 2002. Atualmente, a unidade tem capacidade para 844 presos e abriga 472 detentos, segundo dados oficiais da Secretaria de Administração Penitenciária.

Prisão ocorreu em nova fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro novamente na manhã de quarta-feira (4), durante a terceira fase da Operação Compliance Zero.

No entanto, essa não foi a primeira vez que o empresário entrou no radar da investigação. No ano passado, a polícia também cumpriu um mandado de prisão contra ele. Na ocasião, a Justiça concedeu liberdade provisória mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

Mensagens encontradas no celular motivaram prisão

Desta vez, os investigadores fundamentaram a nova prisão em mensagens encontradas no celular do banqueiro, apreendido na primeira fase da operação. Segundo a investigação, Vorcaro teria ameaçado jornalistas e outras pessoas que contrariaram seus interesses.

Além disso, a Operação Compliance Zero apura fraudes bilionárias no Banco Master. De acordo com as investigações, o esquema teria causado um rombo de até R$ 47 bilhões no Fundo Garantidor de Créditos (FGC), responsável por ressarcir investidores.

Polícia Federal pediu transferência do banqueiro

Logo após a prisão, agentes levaram Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. No entanto, a corporação solicitou a transferência do empresário.

Segundo a Polícia Federal, a unidade não possui estrutura para manter presos preventivamente e funciona apenas como local de trânsito de detentos.

Por isso, ainda na quarta-feira à tarde, as autoridades transferiram o banqueiro para o CDP de Guarulhos. Agora, ele seguirá custodiado na Penitenciária II de Potim.

