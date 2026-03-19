Amazonas

As buscas foram retomadas nesta quinta

O pescador Valciney Jacaúna Ramos, de 55 anos, conhecido como “Valcir”, desapareceu, nesta quarta-feira (18/03) após cair no Rio Amazonas, no município de Itacoatiara, no interior do Estado.

Ele estava em um flutuante utilizado por trabalhadores da região quando acabou caindo na água. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado a queda.

Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda no mesmo dia, mas não localizaram o pescador até o período da noite.

As buscas pelo pescador foram retomadas nesta quinta-feira (19).

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