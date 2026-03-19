Acidente

Carro oficial capotou durante chuva; presidente da Câmara está entre os feridos.

Rio Preto da Eva (AM) – Quatro vereadores de Silves, incluindo o presidente da Câmara Municipal, sofreram um acidente na manhã desta quinta-feira (19), após o carro em que estavam capotar no km 106 da rodovia AM-010, no trecho que liga ao município de Rio Preto da Eva.

Segundo as informações, o grupo seguia para Manaus quando, durante a forte chuva, o veículo oficial da Câmara Municipal de Silves perdeu o controle. O carro saiu da pista, atingiu um muro às margens da rodovia e capotou.

Entre os ocupantes estavam o presidente da Câmara, Nelci Lira (Republicanos), os vereadores Luís Carlos China (PSDB), Marcelo Corrêa (PSD) e José de Oliveira, conhecido como Zé Coió (PSD), além da motorista identificada como Michelle Ramos.

Todos os ocupantes ficaram feridos e foram socorridos para o hospital de Rio Preto da Eva. Eles permanecem internados em observação, com ferimentos pelo corpo.

Em nota, a Câmara Municipal de Silves informou que tomou conhecimento do acidente e agradeceu pelas mensagens de apoio e solidariedade.

As causas do acidente ainda devem ser investigadas.

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