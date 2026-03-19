Avanços estruturais

Espaço moderno amplia planejamento urbano e capacidade de atendimento na capital.

O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, nesta quinta-feira (19) a nova sede do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), no bairro Tarumã, zona Oeste. O edifício Arquiteto Claudemir Andrade marca um dos maiores avanços estruturais recentes no planejamento urbano da capital amazonense, ampliando a capacidade da prefeitura de planejar, licenciar e organizar o crescimento da cidade com mais eficiência, tecnologia e integração.

Com 3.577,32 metros quadrados de área construída, o novo prédio foi concebido para atender às demandas atuais e futuras de Manaus, com arquitetura moderna, acessibilidade total e infraestrutura tecnológica de alto desempenho. A sede conta com link dedicado de 1 Gigabit e rede estruturada por pavimento, garantindo mais agilidade, estabilidade e segurança nos processos de licenciamento, análise de projetos e autorizações urbanísticas.

Prefeito David Almeida, autoridades e servidores do Implurb durante inauguração

Durante a solenidade, David Almeida destacou que a entrega integra uma estratégia mais ampla de organização da cidade. “Esse é o planejamento urbano que Manaus precisa. Aqui, nós estamos estruturando mobilidade, saúde, educação e serviços em um só território. É assim que se constrói uma cidade preparada para crescer com qualidade”, afirmou.

A nova sede também amplia a capacidade de atendimento ao cidadão e melhora as condições de trabalho dos servidores. O espaço dispõe de 282 vagas de estacionamento, sendo 204 destinadas a servidores e 78 ao público, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs), idosos e motocicletas. O projeto inclui soluções sustentáveis, com o plantio de 262 árvores nativas, contribuindo para conforto térmico, sombreamento e melhoria ambiental da área.

O diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente, ressaltou o impacto da estrutura na execução das políticas urbanas. “Durante muitos anos, planejamos muito e executamos pouco. Na atual gestão, nós planejamos e executamos. Esse prédio representa essa virada e a capacidade de transformar planejamento em entrega concreta”, disse.

O subsecretário Pedro Paulo, que participou diretamente da concepção do projeto, destacou a mudança de cultura na gestão urbana. “Nós sempre projetamos muito, planejamos muito, mas poucas coisas eram executadas. Na atual gestão foi diferente: nós projetamos e executamos. Esse resultado mostra que o planejamento saiu do papel e virou realidade”, afirmou.

Além de qualificar o atendimento e dar mais previsibilidade a quem investe na cidade, a nova estrutura fortalece a atuação do Implurb na geração de negócios, regularização de atividades econômicas e desenvolvimento urbano, com impacto direto na geração de empregos, atração de investimentos e dinamização da construção civil, comércio e serviços.

Homenagem e legado

A nova sede leva o nome do arquiteto e urbanista Claudemir Andrade, em reconhecimento à sua contribuição ao planejamento urbano de Manaus. Com mais de três décadas de atuação no serviço público, participou de projetos estruturantes e ajudou a consolidar políticas urbanas na capital.

Representando a família, a viúva Isabelle Andrade destacou o vínculo do homenageado com o instituto. “O Implurb era a segunda casa do Claudemir. Foram muitos anos de dedicação. Essa homenagem não é só a ele, mas a muitos servidores que também consideram esse lugar como sua segunda família”, afirmou.

Ao destacar a homenagem, o prefeito reforçou o simbolismo da entrega. “Essa homenagem é justa para alguém que dedicou a vida ao planejamento da cidade. O legado dele está presente em tudo que Manaus construiu e continua construindo”, afirmou.

Ao final, David Almeida sintetizou o impacto da obra dentro da gestão. “O planejamento urbano de Manaus será dividido entre antes e depois desta obra. Se já faziam muito com o que tinham, imaginem o que a cidade vai alcançar agora com essa estrutura. Nós estamos preparando Manaus para o futuro”, concluiu.

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