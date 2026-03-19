Sepet

Agendamento começa no Educandos e atende cães e gatos na zona sul.

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet) inicia, na sexta-feira (20), o agendamento presencial para castração gratuita de cães e gatos no bairro Educandos, zona sul de Manaus. A ação faz parte do projeto Castramóvel, que segue ampliando o acesso da população aos serviços de saúde animal na capital e no interior do estado.

O agendamento ocorre das 9h às 14h, ou enquanto houver disponibilidade de vagas, sendo disponibilizadas 500 senhas para o procedimento, na rua Manoel Urbano, nº 280, em frente à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Educandos.

A secretária de estado de proteção animal, Joana Darc, destacou a importância da ação para a população e para o bem-estar dos animais.

“A gente sabe que muitas famílias querem cuidar dos seus pets, mas nem sempre têm condições de arcar com uma castração. Por isso, estamos levando esse serviço gratuito para mais perto das pessoas. Isso é cuidado com os animais, prevenção de doenças e também uma forma de evitar o abandono”, afirmou.

As cirurgias estão programadas para ocorrer entre os dias 23 e 27 de março, no mesmo local do agendamento, garantindo mais comodidade para os tutores da região.

Documentos necessários

Para realizar o agendamento, é necessário que o tutor seja maior de idade e apresente documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, uma foto do animal e um e-mail válido para cadastro. Não é necessário levar o pet no dia do agendamento, apenas na data marcada para a castração.

Orientações

Os animais devem estar saudáveis e não podem ter recebido vacinas, vermífugos ou qualquer medicação nos últimos 21 dias. Fêmeas no cio, gestantes ou em período de amamentação não poderão passar pelo procedimento.

A secretaria também informa que as gatas podem ser castradas a partir de quatro meses de idade, enquanto gatos machos, cães e cadelas devem ter no mínimo seis meses. A idade máxima para a realização do procedimento é de até oito anos para todos os animais.

A Sepet reforça ainda a importância de que os tutores não faltem no dia da castração, já que a ausência pode impedir que outro animal em situação de necessidade seja atendido.

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