Amazonas

Vídeos revelam momento do desabamento da ponte entre MA e TO; tragédia deixou mortos e desaparecidos.

Novas imagens do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, começaram a circular nesta sexta-feira (20). A estrutura ligava os municípios de Estreito e Aguiarnópolis e desabou em dezembro de 2024.

Os vídeos, cedidos pela WebTV Jaguar News, mostram o momento exato em que a ponte colapsa. Veículos que passavam pelo local são arremessados com a queda da estrutura. Em uma das cenas, um motociclista chega a ser lançado no ar antes de ser arrastado pela força do desabamento.

A tragédia ocorreu no dia 22 de dezembro de 2024 e deixou 14 mortos. Outras três pessoas seguem desaparecidas até hoje. Entre os veículos atingidos, estavam três caminhões que transportavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico, que também caíram no Rio Tocantins.

Apesar do risco, análises realizadas entre os dias 24 e 29 de dezembro não identificaram contaminação por agrotóxicos na água do rio.

As causas do desabamento foram investigadas pela Polícia Federal. O laudo aponta que a queda da ponte foi provocada por falhas estruturais, como sobrecarga, deformação do concreto, perda de resistência e acúmulo de veículos.

A perícia também identificou problemas graves de manutenção ao longo dos anos, incluindo corrosão das armaduras, ruptura de barras de aço e desgaste progressivo do concreto, fatores que comprometeram a estrutura.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que as indenizações às famílias das vítimas estão sendo tratadas na Justiça. Segundo o órgão, não há prazo definido para os pagamentos, que dependem do andamento dos processos judiciais.

Um ano após o acidente, a ponte foi reinaugurada em 22 de dezembro de 2025, após investimento superior a R$ 171,9 milhões. Antes disso, em fevereiro de 2025, o DNIT realizou a implosão do que restava da estrutura com uso de explosivos, como parte das obras de reconstrução.

*Com informações da CNN

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