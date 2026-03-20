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Jamile Eduarda foi vista pela última vez no bairro Novo Israel, na zona norte.

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas divulgou a imagem de Jamile Eduarda Pinto Mota, de 15 anos, que está desaparecida desde a última terça-feira (17).

Adolescente desapareceu na zona norte

De acordo com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a jovem foi vista pela última vez ao sair de sua residência, localizada no beco Santa Isabel, no bairro Novo Israel, zona norte da capital.

Desde então, familiares não tiveram mais informações sobre o paradeiro da adolescente.

Como registrar desaparecimento

A Polícia Civil informa que o Boletim de Ocorrência (BO) pode ser registrado em qualquer delegacia. Para isso, é necessário apresentar documentos pessoais e informações como o último local onde a pessoa foi vista, características físicas e, se possível, uma foto atualizada.

Polícia pede ajuda da população

A PC-AM solicita que qualquer informação que possa ajudar na localização de Jamile seja repassada imediatamente às autoridades.

As denúncias podem ser feitas pelos números (92) 99962-2441, da Depca; 197 ou (92) 3667-7575, da Polícia Civil; e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

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