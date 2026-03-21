Opinião

Pesquisa AtlasIntel mostra desconfiança sobre atuação do STF em investigação.

Um levantamento do instituto AtlasIntel em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo revelou que 66,1% dos brasileiros acreditam haver envolvimento direto de ministros do Supremo Tribunal Federal no caso do Banco Master.

Outros 14,9% dos entrevistados discordam dessa hipótese, enquanto 18,9% afirmam não saber ou preferiram não opinar. O resultado surge em meio à forte repercussão do caso e ao aumento do debate público sobre a atuação da Corte.

A crise de confiança se intensificou após revelações envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. As investigações mencionam relações comerciais que envolvem a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, ampliando a pressão pública e expondo divergências internas sobre a condução do caso.

Desconfiança vai além de envolvimento direto

O estudo também mostra que a desconfiança da população não se limita à participação direta de ministros. Para 89,9% dos entrevistados, existe algum tipo de influência externa nas decisões relacionadas ao Banco Master no STF.

Apenas 6,1% acreditam que os julgamentos ocorrem de forma totalmente técnica, sem interferências.

Metodologia da pesquisa

O levantamento ouviu 2.090 pessoas entre os dias 16 e 19 de março, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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