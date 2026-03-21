gratuito

Evento gratuito reúne artistas, empreendedores e coletivos culturais, com batalhas de dança e rima e premiações que chegam a R$ 1 mil

O rap nacional e o empreendedorismo periférico marcam o Fórum de Negócios: Impactos na Periferia, realizado neste fim de semana, dias 21 e 22 de março, em Manaus. O evento reúne empreendedores, artistas, coletivos culturais, marcas e investidores em uma programação voltada à economia criativa, cultura urbana e geração de oportunidades.

A iniciativa é promovida pela Associação Intercultural de Hip-Hop Urbanos da Amazônia (AIHHUAM) e pelo Ministério da Cultura (MinC).

Evento gratuito acontece no Centro de Manaus

A programação ocorre no Luso Sporting Club e na Galeria do Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (CAUA-UFAM), localizados lado a lado na Rua Monsenhor Coutinho, no Centro.

A participação é gratuita. No entanto, o público deve retirar ingresso antecipadamente pela plataforma Sympla.

Durante os dois dias, o fórum oferece painéis sobre negócios de impacto, cultura e sustentabilidade financeira. Além disso, aborda temas como inteligência artificial aplicada à cultura, mercado criativo e desenvolvimento artístico.

Também estão previstas oficinas, rodas de conversa e atividades formativas voltadas a empreendedores e produtores culturais da Amazônia.

Foto: Divulgação

Show de Don L é destaque da programação

Entre os destaques culturais, está o show do rapper Don L, um dos nomes mais relevantes do rap nacional contemporâneo. A apresentação ocorre no domingo (22), no Palco de Rua do Luso Sporting Club, encerrando a programação ao lado de artistas da cena urbana local.

Segundo Jander Manauara, diretor cultural da AIHHUAM, o fórum busca fortalecer iniciativas periféricas e ampliar oportunidades de desenvolvimento.

“O Fórum de Negócios Impactos na Periferia é um espaço para conectar talentos, ideias e oportunidades. A periferia produz cultura, inovação e empreendedorismo todos os dias, e nosso objetivo é criar pontes para que esses projetos ganhem visibilidade, fortaleçam suas redes e ampliem seu impacto social”, destaca.

O projeto recebe patrocínio via Lei Rouanet, além do Instituto Nubank e do Grupo WEG. Dessa forma, a iniciativa fortalece a economia criativa e contribui para consolidar uma rede de apoio à produção cultural periférica na região Norte.

Moda indígena e cultura de resistência

A programação também inclui um desfile de moda indígena, com criações inspiradas nas referências culturais dos povos originários. Além disso, o evento contará com apresentação de ballroom, expressão artística que reúne dança, moda e performance em uma celebração da diversidade e da resistência cultural.

Competições valorizam talentos locais

O fórum promove diferentes concursos que destacam a cultura urbana e periférica.

A Batalha de All Style reúne dançarinos de hip-hop, breaking, popping, locking e freestyle em disputas de improviso. A premiação será de R$ 700 para o primeiro lugar e R$ 300 para o segundo.

Já a Batalha de MCs traz duelos de rimas improvisadas entre artistas do rap. O vencedor receberá R$ 1 mil.

Por fim, o Concurso Cosplay: Desfile Performático premia os três melhores colocados, com valores de R$ 300, R$ 200 e R$ 100, respectivamente.

Leia mais: