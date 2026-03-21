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Concurso 2.987 será realizado às 21h, com apostas abertas até as 20h em todo o país

Publicado em 21 de março de 2026

As seis dezenas do concurso 2.987 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado (21), a partir das 21h (horário de Brasília). O sorteio acontece no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

O prêmio principal está acumulado em R$ 8 milhões.

O público poderá acompanhar o sorteio ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, além da página das Loterias Caixa no Facebook.

Apostas seguem abertas até as 20h

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília). Os jogos estão disponíveis nas casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.

Valor da aposta simples

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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