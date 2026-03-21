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Candidatos já podem consultar locais no site do Cebraspe; provas serão aplicadas no dia 29 de março, em Manaus

O concurso público do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) contabilizou 23.214 inscritos para disputar 140 vagas, além de cadastro de reserva, em cargos de nível médio e superior.

Os candidatos já podem consultar os locais de prova na página do certame, disponível no site do Cebraspe, responsável pela organização do processo seletivo.

Consulta deve ser feita online

Para verificar o local de prova, o candidato deve acessar a página do concurso, clicar na opção “Consulta individual aos locais de realização das provas objetivas” e informar o CPF.

As provas serão aplicadas no dia 29 de março, em Manaus. O certame oferece vagas para analista ambiental (nível superior) e assistente ambiental (nível médio), com o objetivo de reforçar o quadro técnico do órgão.

Interesse reforça importância do concurso

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, destacou que o número expressivo de inscritos demonstra o interesse da população na área ambiental.

“Esse número expressivo de inscritos mostra o quanto a sociedade está atenta e interessada em contribuir com a proteção ambiental. O concurso é fundamental para fortalecer nossa atuação em todo o Amazonas, com mais estrutura técnica e capacidade de resposta”, afirmou Picanço.

Processo segue critérios técnicos e transparência

A integrante da comissão do concurso, a analista ambiental Priscila Carvalho, ressaltou que o certame segue critérios rigorosos.

“Todo o certame foi estruturado com muito cuidado, seguindo critérios técnicos e com transparência em todas as etapas, para que os candidatos tenham confiança no processo e nas condições de realização das provas”, destacou.

Concorrência é alta em diversas áreas

Ao todo, o concurso oferece 140 vagas imediatas, sendo 90 para analista ambiental e 50 para assistente ambiental. Com isso, a disputa é acirrada em várias áreas.

O cargo de assistente ambiental concentra o maior número de inscritos, com 15.077 candidatos para 50 vagas, o que representa cerca de 301 candidatos por vaga.

Entre as áreas de nível superior, Administração lidera a concorrência, com mil inscritos para duas vagas. Em seguida, aparecem Pedagogia, com 522 candidatos para uma vaga, e Direito (bacharel), com 1.453 inscritos para seis vagas.

Outras áreas também têm alta procura

Além disso, áreas como Biologia (892 inscritos para 9 vagas) e Medicina Veterinária (603 candidatos para 5 vagas) também apresentam forte concorrência.

Já Engenharia Civil registra 430 inscritos para cinco vagas, enquanto Engenharia Ambiental/Sanitarista soma 466 candidatos para cinco vagas.

Especialidades com menor concorrência

Por outro lado, algumas áreas têm menor concorrência proporcional. É o caso de Engenharia Florestal, com 481 inscritos para 15 vagas, Engenharia de Pesca, com 146 candidatos para quatro vagas, e Antropologia, com 20 inscritos para uma vaga.

Orientações aos candidatos

O Ipaam orienta que os candidatos acessem o site do Cebraspe com antecedência para verificar o local de prova e outras informações importantes.

Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pela Central do Cebraspe, pelo telefone 0800 722 1125 ou pelo e-mail [email protected].

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