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Ulisses de Oliveira é a segunda vítima fatal de acidente com aeronave

O empresário Ulisses de Oliveira, de 36 anos, morreu neste sábado (21) após dar entrada em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, em Manaus. Ele é a segunda vítima do acidente com um avião de pequeno porte ocorrido pela manhã no Aeroclube de Manaus, na zona Centro-Sul da capital. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Ulisses chegou a ser resgatado com vida após a queda da aeronave. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado horas depois do atendimento médico.

Piloto morreu ainda no local do acidente

Antes disso, o acidente já havia causado a morte do piloto e instrutor de voo Fernando Lúcio Moreira dos Santos, de 40 anos, que morreu ainda no local.

O empresário participava do voo como aluno em formação. Segundo informações preliminares, ele sofreu traumatismo craniano e torácico durante a queda, sendo levado em estado crítico para a unidade hospitalar.

Com a confirmação da segunda morte, o acidente passa a contabilizar duas vítimas fatais.

Queda ocorreu durante treinamento

O acidente aconteceu no Aeródromo de Flores, onde funciona o Aeroclube de Manaus. De acordo com as primeiras informações, a aeronave realizava um procedimento de instrução conhecido como “toque e arremetida”.

Esse tipo de manobra é comum na formação de pilotos e consiste na simulação de um pouso seguida de decolagem imediata, sem parada completa na pista.

Durante a execução do procedimento, o avião teria perdido altitude logo após a decolagem e caiu nas proximidades da pista.

Aeroclube divulga nota oficial

Em nota, o Aeroclube do Amazonas detalhou o ocorrido e prestou solidariedade às famílias das vítimas:

“O Aeroclube do Amazonas lamenta profundamente informar, que na manhã deste sábado, 21 de Março de 2026, ocorreu um Acidente, na cabeceira da Pista do Aeródromo de Flores, envolvendo a Aeronave de Instrução da Escola de Aviação Civil, do Aeroclube do Amazonas, prefixo PR TSM C152, durante a Sessão de instrução de Toque e Arremetida, procedimento padrão em todas as Escolas de Aviação.

Durante a manobra, a aeronave que estaria a uma altura de 30 metros, teria perdido altitude, caindo em Solo próximo à lateral da Pista. Na aeronave estavam o Piloto Instrutor Fernando Lúcio Moreira dos Santos Filho, e o Aluno Ulisses Oliveira.

O Aluno foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. O Piloto Fernando Lúcio, tinha 40 anos e operava no Aeródromo de Flores há seis anos. Com mais de mil e quinhentas horas de voo, sendo mais de 400 na aeronave acidentada. Fernando Lúcio era diretor do CIAC- Centro de Instrução de Aviação Civil do ACA e Coordenador de Instrução.

O Aeroclube do Amazonas está prestando toda a atenção aos familiares inclusive com apoio psicológico. Ao saber do ocorrido, a Diretoria do ACA informou as autoridades aeronáuticas competentes para as providências legais”.

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