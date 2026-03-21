Aeroclube

Aeronave perdeu estabilidade e caiu próximo ao Aeroclube do Amazonas

Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento em que um avião de pequeno porte perde estabilidade logo após a decolagem e cai, na manhã deste sábado (21), nas proximidades do Aeroclube do Amazonas, no bairro Flores, em Manaus.

Aeronave perde controle após decolagem

Nas imagens, a aeronave ganha altitude logo após deixar a pista. No entanto, poucos segundos depois, enfrenta dificuldade para se manter no ar e, em seguida, despenca.

Piloto morre e aluno fica gravemente ferido

As autoridades confirmaram a morte do piloto Fernando Lúcio Moreira dos Santos ainda no local, após atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já o aluno Ulisses de Oliveira sofreu ferimentos graves, incluindo traumatismo craniano e torácico. Em seguida, a equipe médica o encaminhou para atendimento hospitalar.

Força-tarefa atua no resgate

A ocorrência mobilizou uma grande operação de resgate. Ao todo, 14 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuaram na ação, com apoio de quatro viaturas.

Além disso, equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Polícia Militar, do Instituto Médico Legal (IML) e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) participaram da ocorrência.

Autoridades investigam causas da queda

De acordo com informações preliminares repassadas pelo aspirante Airton Santos, do CBMAM, os órgãos competentes vão apurar as circunstâncias do acidente.

Os primeiros levantamentos indicam que a aeronave apresentou dificuldades logo após a decolagem e não conseguiu ganhar sustentação. Por isso, caiu poucos instantes depois, por volta das 9h.

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