Portal do Encantamento

Bumbá inicia divulgação do álbum “Parintins: Portal do Encantamento”

O Boi-Bumbá Garantido iniciou, neste sábado (21), a divulgação das toadas que compõem o álbum digital “Parintins: Portal do Encantamento”, tema que conduzirá o bumbá no Festival de Parintins 2026.

O lançamento começou com a toada tema e ocorrerá de forma gradual, por meio das redes sociais e do YouTube. Em breve, as faixas também estarão disponíveis em todas as plataformas digitais.

Em um marco histórico, o álbum foi gravado integralmente no Estúdio Garantido, localizado na Cidade Garantido. A produção e direção ficaram a cargo de Alder Oliveira, Eneas Dias e Fredinho Goes.

Além disso, Bill Reinikova assinou a gravação e mixagem, enquanto Brendan Duffey foi responsável pela masterização.

Lançamento ocorre após repercussão no Bumbódromo

O início da divulgação aconteceu logo após o sucesso da apresentação do Boi do Povão no lançamento do Festival de Parintins 2026, realizado na noite de sexta-feira (20/03), no Bumbódromo.

Embalado pela repercussão positiva do evento, o Garantido deu início à apresentação das aguardadas toadas de 2026.

Álbum terá 18 toadas

O álbum contará com 18 toadas, entre músicas genéricas e estratégicas. As composições irão embalar a temporada bovina e integrar o espetáculo apresentado nos dias 26, 27 e 28 de junho.

A divulgação começou com uma publicação enigmática nas redes sociais, trazendo versos da toada tema “Parintins: Portal do Encantamento”, de Eneas Dias, João Kennedy e Gabriel Victor. A estratégia gerou expectativa entre os torcedores e movimentou o público nas plataformas digitais.

Ainda na noite de sábado, a faixa foi oficialmente lançada no YouTube da agremiação.

Diretoria destaca expectativa para o álbum

De acordo com o presidente do Garantido, Fred Goes, o álbum representa um presente para os torcedores.

“Acreditamos que, mais uma vez, o Garantido vai emocionar com suas toadas no Festival. Em 2025, tivemos um álbum de grande sucesso, e a galera pode esperar que o álbum Parintins: Portal do Encantamento também será grandioso”, afirmou o presidente.

O diretor musical Alder Oliveira também ressaltou a importância do momento e agradeceu os envolvidos na produção.

“Chegou o grande momento e nosso álbum 2026 está finalizado! Gostaria de agradecer a diretoria, a todos os envolvidos na gravação e aos meus parceiros de produção, em especial ao parceiro Bill Reinikova. O desafio foi grande para chegar ao nível excelente do álbum campeão de 2025. Estamos confiantes que a nação vermelha e branca irá abraçá-lo e será um sucesso”, mencionou Alder.

Já Eneas Dias destacou a diversidade musical do projeto.

“Mesmo com essa singularidade, o álbum traz uma pluralidade musical muito diversa, fruto da dedicação dos nossos compositores, com melodias que carregam a identidade do Garantido. Com esse sentimento de celebração à nossa arte e à nossa terra, encaramos o desafio de produzir e dirigir essas toadas sempre em diálogo com o projeto de arena”, disse.

Confira a toada tema:

Festa de lançamento será em abril

A festa oficial de lançamento do álbum 2026 ocorrerá no dia 4 de abril, na Cidade Garantido, em Parintins. Na ocasião, o bumbá também anunciará a nova Sinhazinha da Fazenda.

Leia mais: