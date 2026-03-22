Oportunidades

Oportunidades abrangem indústria, comércio e serviços; atendimento ocorre em dois postos da capital

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, disponibiliza 290 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira (23), das 8h às 14h.

Para participar da pré-seleção, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus. O atendimento ocorre na avenida Constantino Nery, nº 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, no bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Além disso, o trabalhador pode validar a Carteira de Trabalho Digital pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site gov.br/trabalho.

Documentos exigidos

Os interessados devem apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19, currículo, certificados de cursos e documentos pessoais, como RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência. Não é necessário levar cópias, apenas os originais.

Além disso, o Sine reforça que os candidatos devem manter os cadastros atualizados, principalmente após novas qualificações. Para algumas vagas, podem ser exigidos documentos adicionais, conforme os “Requisitos Obrigatórios”.

Regras e orientações

A Semtepi destaca que não divulga critérios discriminatórios, como sexo, idade, cor ou situação familiar, conforme a legislação vigente.

Além disso, o órgão orienta os candidatos a respeitarem as regras de vestimenta. Não é permitido o uso de bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante o atendimento.

Destaques das vagas ofertadas

Entre as novas oportunidades, destacam-se funções como cozinheira, analista financeiro, operador de caixa, motorista e auxiliar de produção. Também há vagas para jovem aprendiz e postos exclusivos para Pessoas com Deficiência (PcDs).

No setor do comércio, há oportunidades para churrasqueiro, padeiro, repositor de mercadorias e assistente de vendas. Já na indústria, o maior número de vagas é para operador de produção.

Por outro lado, o setor de serviços concentra a maior quantidade de oportunidades, com destaque para auxiliar de linha de produção, atendente, auxiliar de cozinha e montador de móveis.

Vagas exigem atenção aos requisitos

Cada vaga possui exigências específicas, como nível de escolaridade, experiência e cursos obrigatórios. Por isso, o candidato deve conferir atentamente os critérios antes de participar do processo seletivo.

Além disso, algumas oportunidades exigem disponibilidade para atuar em outros estados, o que requer atenção redobrada no momento da escolha.

Atendimento segue até o preenchimento das vagas

As vagas permanecem disponíveis até esta segunda-feira (23) ou até o preenchimento total. Portanto, os candidatos devem se antecipar para garantir participação no processo seletivo.

Mais informações: https://www.manaus.am.gov.br/noticia/oportunidade/290-vagas-sine-manaus/

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