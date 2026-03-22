'Bodega do Pablo'

Mulher fura pneu de moto após suposta traição durante evento na Arena da Amazônia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma confusão na saída do show do cantor Pablo, realizado na noite de sábado (21), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Nas imagens, uma motocicleta aparece caída no chão. Em seguida, uma mulher fura o pneu do veículo e afirma que o bem teria sido comprado com o dinheiro dela.

Segundo informações preliminares, ela teria descoberto uma suposta traição durante o evento. Por isso, a situação evoluiu para o confronto no local.

Público acompanha a cena

Enquanto isso, diversas pessoas cercam a área e acompanham a confusão. Além disso, testemunhas registram o momento com celulares, o que contribuiu para a rápida circulação do vídeo nas redes sociais.

Até o momento, não há informações sobre como a confusão terminou. Também não há confirmação sobre eventual intervenção de autoridades no local.

VÍDEO:

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