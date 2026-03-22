Um acidente matou um motociclista na manhã deste domingo (22), por volta das 7h, na rodovia AM-070, que conecta Manaus a Manacapuru. O caso ocorreu no quilômetro 28, na entrada do Açutuba, no município de Iranduba.
Segundo informações preliminares, a motocicleta explodiu após a colisão. Com o impacto, o condutor morreu ainda no local.
Além disso, vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas, o que chamou a atenção de motoristas que passavam pela rodovia no momento do acidente.
Circunstâncias ainda são desconhecidas
Até agora, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a dinâmica do acidente. A identidade da vítima também não foi informada.
Por fim, os órgãos competentes devem investigar as circunstâncias da ocorrência. A apuração busca esclarecer as causas da colisão e confirmar as informações iniciais.
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