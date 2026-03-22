Semsa

Novos pontos começam a funcionar nas zonas Norte, Leste e Oeste a partir desta segunda (23)

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), atualizou os locais de funcionamento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher. Com isso, a partir desta segunda-feira (23), as estruturas que atendem as zonas Norte, Leste e Oeste passam a operar em novos endereços.

Enquanto isso, os atendimentos nas zonas Sul e rural seguem sem alterações.

Novos locais de atendimento

A partir desta segunda-feira (23), moradoras da zona Norte poderão buscar atendimento na rua Vitória Régia, nº 67, próximo ao 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santa Etelvina.

Já na zona Oeste, o serviço passa a funcionar na rua Padre Francisco, nº 350, nas proximidades da igreja de Santo Antônio, no bairro de mesmo nome.

Além disso, na zona Leste, a unidade móvel atenderá na rua Piaba, s/nº, no bairro Jorge Teixeira.

Pontos mantidos nas zonas Sul e rural

Por outro lado, o atendimento na zona Sul permanece no estacionamento do Studio 5 Shopping e Convenções, localizado na avenida Rodrigo Otávio, nº 3.555, no Distrito Industrial, até a sexta-feira (27).

Da mesma forma, o serviço na zona rural continua na área da Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Ada Viana, na rodovia BR-174 (Manaus–Boa Vista), no quilômetro 41, também até o dia 27.

Atendimento e serviços ofertados

O serviço é exclusivo para meninas e mulheres. Para ter acesso, é necessário apresentar documento oficial de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Além disso, as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, inclusive em pontos facultativos da administração municipal.

Nas estruturas, o público encontra diversos serviços da Atenção Primária. Entre eles, estão ações de prevenção e rastreio do câncer de mama e do colo do útero.

Carteira de serviços

Entre os atendimentos disponíveis, estão consultas médicas e de enfermagem, além de exames como mamografia e ultrassonografia.

Também são ofertados serviços como consulta inicial de pré-natal, coleta de exame preventivo e testes rápidos para detecção de gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Além disso, as unidades disponibilizam vacinação, planejamento familiar e dispensação de medicamentos.

Confira os locais e datas

Zona Norte

Rua Vitória Régia, 67, Santa Etelvina

23/3 a 3/4

Zona Oeste

Rua Padre Francisco, 350, Santo Antônio

23/3 a 3/4

Zona Leste

Rua Piaba, s/nº, Jorge Teixeira

23/3 a 3/4

Zona Sul

Studio 5 Shopping e Convenções – Distrito Industrial

9/3 a 27/3

Zona Rural

BR-174, km 41, próximo à USFR Ada Viana

16/3 a 27/3

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