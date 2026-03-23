Investigação

Perícia descartou falha no sistema do hospital

Um vídeo que mostra uma suposta falha no sistema do Hospital Santa Júlia e que foi apresentado à polícia pela médica Juliana Brasil pode ter sido adulterado, é o que aponta as investigações da polícia. Além disso, a irmã de Juliana, a estudante de medicina Geovana Brasil é investigada por suspeita de participação no crime.

O caso é investigado após a morte de Benício Xavier, de 6 anos, durante atendimento na unidade de saúde particular. De acordo com a polícia, a criança deu entrada no hospital com suspeita de laringite, mas veioa óbito após a médica Juliana Brasil prescrever superdosagem de adrenalina na veia dele.

Ainda conforme a polícia, o vídeo teria sido manipulado para tentar atribuir a um erro do sistema hospitalar a aplicação incorreta de adrenalina na criança. No entanto, a perícia descartou qualquer falha técnica do sistema eletrônico de prescrição.

De acordo com as investigações, o material foi encontrado no celular da médica, apreendido durante buscas na casa da médica.

Foto: Reprodução

Ainda conforme informações da polícia, a situação pode configurar crime de fraude processual, que passa a ser investigado junto ao caso principal. Além da irmã da médica, a polícia também apura o envolvimento de outra profissional identificada apenas como Luísa, que foi ouvida e negou participação.

A estudante Geovana Brasil prestou depoimento nesta segunda-feira (23/03), mas optou por permanecer em silêncio. O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas e acompanhado pelo Ministério Público do Amazonas.

Relembre o caso

Benício morreu no dia 23 de novembro, após receber adrenalina diretamente na veia durante atendimento em um hospital particular. Segundo as investigações, a via e a dosagem aplicadas não eram indicadas para o quadro clínico.

Após a aplicação, o quadro piorou rapidamente. O menino foi levado à sala vermelha, transferido para a UTI e passou por intubação. Benício morreu às 2h55 do dia seguinte após várias paradas cardíacas.

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