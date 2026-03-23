Humaitá

Suspeito descumpriu medidas judiciais e voltou a ameaçar a vítima; ele foi capturado pela Polícia Civil.

Um homem foi preso nesta segunda-feira (23) por tentativa de feminicídio contra sua companheira, em Humaitá, a 590 quilômetros de Manaus. A prisão pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município, após cumprimento de mandado decorrente de regressão de regime.

O crime ocorreu em 2020, na mesma cidade. Segundo a delegada Wagna Costa, a ação foi motivada por ciúmes. O suspeito chegou a ser preso na época, mas foi liberado provisoriamente.

Após ganhar liberdade, ele retornou à residência da vítima, onde passou a proferir injúrias e ameaças contra a companheira. Durante o período, também descumpriu medidas impostas pela Justiça, como a obrigação de assinar documentos periodicamente.

Diante das violações, a Justiça determinou a regressão do regime. Com o mandado em mãos, os policiais iniciaram diligências para localizar o homem, que foi encontrado na rua das Flores, no centro do município.

O suspeito foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis, passará por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

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