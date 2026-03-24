Acidente

Vítima se desequilibrou enquanto pintava a fachada de restaurante

O pintor Lucas Pereira da Silva morreu após sofrer descarga elétrica enquanto trabalhava na fachada de um prédio, na manhã do domingo (22/03), no Conjunto Manoa, zona Norte de Manaus.

A vítima realizava o serviço no terceiro andar de um imóvel localizado na Rua 18, onde funciona um restaurante, quando perdeu o equilíbrio. Ao tentar se segurar, ele acabou encostando em uma rede de alta tensão, ficou preso e caiu.

O choque elétrico, estimado em cerca de 13 mil volts, causou queimaduras graves no corpo de Lucas, principalmente na região abdominal.

Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

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