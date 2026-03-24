Acidente aéreo

Aeronave de pequeno porte deslizou no Aeroclube de Manaus; bombeiros foram acionados.

Manaus (AM) – Um avião de pequeno porte deslizou na pista e parou em uma área de mata do Aeroclube de Manaus, na tarde desta terça-feira (24), na Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com informações preliminares, a aeronave saiu da pista durante o pouso ou deslocamento, mas as circunstâncias do incidente ainda não foram esclarecidas.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foram acionadas e se deslocaram até o local para atender a ocorrência e garantir a segurança da área.

Até o momento, não há confirmação de feridos, nem informações sobre quantas pessoas estavam a bordo da aeronave. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.

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Outro acidente

No último sábado (21), outro acidente com avião foi registrado no Aeroclube de Manaus. Duas pessoas morreram: o piloto instrutor e o aluno.

A aeronave, registrada sob a matrícula PR-TSM, foi encontrada em uma área de vegetação, onde permaneceu tombada após o impacto. O monomotor sofreu danos de grande intensidade, principalmente na parte frontal e no motor, que ficaram completamente destruídos.

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