BR 319

Evento mobiliza população na Arena da Amazônia e reforça abaixo-assinado pela recuperação da rodovia federal

O deputado estadual João Luiz, presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), convidou a população a participar de uma corrida em defesa da repavimentação da BR-319.

O convite foi feito durante o grande expediente no plenário Ruy Araújo.

Evento será realizado na Arena da Amazônia

A corrida “Movimento Juntos Pela BR-319” ocorrerá no próximo sábado (28), com saída às 6h e chegada no pódio da Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Ato busca conscientização e mobilização

“A corrida é um ato que vai além do esporte. É um ato de conscientização e engajamento em favor da integração do Amazonas com o restante do país. Por isso, não podemos nos calar; vamos fazer nosso grito ecoar por todo o Brasil”, afirmou o deputado.

Além disso, João Luiz destacou que pessoas de outros estados também se mobilizam pela revitalização da rodovia.

Mobilização nacional pela rodovia

Segundo o parlamentar, já há movimentos em diferentes regiões do país que denunciam as condições da BR-319 e pedem sua recuperação.

“Influenciadores de todo o Brasil realizaram uma expedição pela rodovia para mostrar ao mundo suas condições. Lá vivem pessoas consideradas invisíveis, que agora estão sendo vistas. Crianças se expõem ao risco de morte ao serem obrigadas a ir à escola caminhando por quilômetros, muitas vezes descalças, pois a estrada não oferece condições de tráfego”, destacou.

Abaixo-assinado será reforçado durante corrida

Durante o evento, equipes da comissão de esporte irão auxiliar participantes a assinarem o abaixo-assinado em defesa da rodovia. Atualmente, o documento já soma mais de 5 mil assinaturas.

Documento pode ser assinado online e presencialmente

O abaixo-assinado foi lançado em fevereiro, durante uma expedição realizada pelo deputado.

Assim, pessoas de todo o Brasil podem assinar o documento de forma digital, pelo site oficial, ou presencialmente durante mobilizações ao longo da rodovia.

Entenda a importância da BR-319

Conhecida como Rodovia Álvaro Maia, a BR-319 tem cerca de 885 quilômetros e liga Manaus a Porto Velho. Trata-se da única ligação terrestre do Amazonas com outras regiões do país.

A estrada tem papel estratégico para a integração nacional. No entanto, sua repavimentação e manutenção seguem em debate, principalmente por causa dos possíveis impactos ambientais na Amazônia.

(*) Com informações da assessoria