Investimento

Empreendedores antecipam decisões em 2026 e apostam em franquias para garantir previsibilidade e contratos de longo prazo

Em 2026, o cenário de investimentos em Manaus indica uma mudança no comportamento dos empreendedores. Em vez de esperar o mercado reagir após o Carnaval, investidores locais antecipam decisões e passam a buscar franquias para garantir renda fixa e reduzir riscos.

Nesse contexto, modelos como o da JAN-PRO ganham espaço ao oferecer contratos de longo prazo e previsibilidade de receita.

Busca por estabilidade guia decisões

No Amazonas, onde o Distrito Industrial influencia a economia, contratos de prestação de serviços se tornaram estratégicos. Assim, empreendedores evitam iniciar negócios do zero e optam por formatos já estruturados.

“O investidor amazonense está mais consciente. Ele não quer apenas ser dono de um negócio, ele busca a segurança de uma marca que já validou todos os processos. Hoje, o foco é construir uma renda que caia na conta todo mês com previsibilidade”, destaca Fernanda Mamud, diretora regional da JAN-PRO.

Perfil conservador predomina

Cerca de 90% dos investidores do estado têm perfil conservador. Dessa forma, priorizam renda recorrente com contratos que variam de 12 a 36 meses.

Além disso, muitos adotam uma estratégia de reinvestimento. Em alguns períodos, retiram ganhos; em outros, reinvestem na operação. Assim, mantêm um ciclo de crescimento baseado em gestão.

Mercado quebra padrão pós-Carnaval

Historicamente, o Amazonas registrava desaceleração econômica entre novembro e fevereiro. No entanto, em 2026, esse padrão foi interrompido.

Dados do setor de limpeza profissional indicam que, apenas em dezembro, o volume de novos contratos superou R$ 500 mil. Segundo levantamento da JAN-PRO Manaus, o ritmo seguiu forte em janeiro e fevereiro.

Com isso, investidores passaram a antecipar o planejamento para iniciar o ano com faturamento.

Tecnologia e suporte impulsionam resultados

A adoção de tecnologia também influencia a rentabilidade. Equipamentos próprios, com custo reduzido, permitem ampliar a operação com o mesmo capital.

Ao mesmo tempo, o suporte das franquias facilita a participação em grandes concorrências. Isso ocorre porque empresas franqueadas conseguem apresentar propostas mais estruturadas para indústrias e companhias locais.

Conforme José da Gama, diretor comercial da JAN-PRO Manaus, a mudança está na gestão. “O mercado não parou neste início de ano e quem estava preparado colheu os frutos. Não se trata apenas de investir dinheiro, mas de aplicar a expertise correta para transformar o serviço de limpeza em uma fonte de renda fixa e segura”, explica.

Sobre a JAN-PRO

A JAN-PRO atua há mais de 30 anos no mercado de limpeza comercial e desinfecção de ambientes, com presença em 11 países.

A empresa desenvolve soluções que combinam tecnologia e processos operacionais para atender demandas de empresas e indústrias.

(*) Com informações da assessoria