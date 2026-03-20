Semtepi

Iniciativa da Semtepi visa ampliar participação de trabalhadores em feiras, capacitações e programas de geração de renda

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), abriu um novo cadastro para empreendedores da economia solidária e criativa. O objetivo é ampliar a participação de trabalhadores e coletivos nas ações, programas, feiras e capacitações promovidas pelo município.

O cadastro está disponível neste link e é destinado a empreendedores individuais, coletivos e iniciativas produtivas que atuam em diferentes segmentos da economia criativa e solidária. Entre os setores contemplados estão:

Cultura e artes

Design e moda

Comunicação e tecnologia criativa

Gastronomia

Produção colaborativa, como cooperativas, associações e redes comunitárias

Produtos naturais

Cultura geek

De acordo com o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, o cadastro é uma ferramenta estratégica para mapear os empreendedores da cidade e fortalecer políticas públicas voltadas à geração de renda, inclusão produtiva e incentivo à criatividade local. A proposta é criar mais oportunidades para que esses trabalhadores tenham acesso a espaços de comercialização e visibilidade, especialmente em eventos institucionais promovidos pela prefeitura.

“Estamos trabalhando para ampliar oportunidades, dar visibilidade e garantir que os empreendedores da economia solidária e criativa tenham acesso real às políticas públicas do município. Nosso objetivo é organizar, capacitar e preparar esses trabalhadores, para que possam crescer com segurança, responsabilidade e geração de renda. Mais do que participar de feiras, queremos que eles estejam cada vez mais estruturados e prontos para ocupar novos espaços no mercado”, destacou Alonso Oliveira.

*Com informações da assessoria

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