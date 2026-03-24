garantido e caprichoso

Evento celebra 10 anos com grandes nomes do boi-bumbá nesta sexta (27)

A última edição de 2026 do #Toadas acontece nesta sexta-feira (27), reunindo grandes nomes do boi-bumbá no Largo São Sebastião, no Centro de Manaus. O evento começa às 18h e terá transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas e pelo YouTube do BNC Play.

Nesta edição final, o público poderá acompanhar apresentações de Canto da Mata, Sebastião Jr., Prince do Boi, João Paulo Faria, amo do boi Garantido, Arlindo Neto e Carlinhos do Boi.

Em 2026, o #Toadas comemora 10 anos de existência. Ao longo desta temporada, o projeto registrou grande adesão do público nas três apresentações realizadas nos dias 27 de fevereiro, 6 e 13 de março.

Além disso, o evento ganhou ainda mais visibilidade ao integrar a programação oficial de lançamento do Festival de Parintins, promovido pelo Governo do Estado neste mês.

Evento reforça cultura e acesso popular

De acordo com o idealizador do projeto, o jornalista Neuton Corrêa, o #Toadas mantém sua proposta original de democratizar o acesso à cultura bovina.

“Este ano o #Toadas seguiu fazendo aquilo que se propõe desde o começo, que é democratizar e ampliar o acesso da população aos eventos bovinos. Em 2026 teve um toque especial por ser no Largo, em frente ao Teatro Amazonas, ampliando mais o alcance de público, de todas as idades, que se juntaram para dançar e cantar ao som das toadas”, afirmou.

Rivalidade e emoção marcam encerramento

A edição desta sexta também promete emoção com a tradicional rivalidade entre artistas dos bois Garantido e Caprichoso.

Ainda segundo Neuton Correa, o público poderá relembrar clássicos e conhecer novas composições do Festival de Parintins.

“Para fechar o Toadas de 2026 teremos a rivalidade famosa de Prince do Boi e JP Faria, além das demais apresentações de nomes já conhecidos do cenário bovino. A ideia é que seja uma noite alegre e emocionante para todos”, destaca.

Patrocínio e apoio

O #Toadas conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, V V Refeições, Samel, Amazon Best, Prefeitura de Parintins, Logic Pro e Yara. O evento também tem apoio da Agência Três Comunicação e Marketing.

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