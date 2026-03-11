Largo São Sebastião

Evento no Largo São Sebastião reúne itens oficiais dos bois e promete acirrar a rivalidade entre Garantido e Caprichoso nesta sexta-feira (13)

A penúltima edição do #Toadas 2026 promete movimentar a rivalidade entre os bois Garantido e Caprichoso. O evento acontece nesta sexta-feira (13), a partir das 19h, no Largo São Sebastião, no Centro de Manaus.

O destaque da noite será o duelo entre os apresentadores oficiais dos bois no Festival de Parintins: Edmundo Oran, do Caprichoso, e Israel Paulain, do Garantido. Ambos defendem o item 1 na arena do festival e levam para o palco do #Toadas parte da energia que marca a disputa em Parintins.

Itens dos bois e cantores reforçam programação

Além dos apresentadores, o público também poderá acompanhar outras atrações importantes do festival. Entre elas estão Caetano Medeiros, amo do boi Caprichoso, e o cantor do Garantido PA Chaves.

Durante a programação, os artistas vão interpretar toadas que marcaram épocas na arena de Parintins. Ao mesmo tempo, apresentarão músicas que integram o repertório do festival de 2026, aproximando o público do espetáculo que acontece na ilha.

“A proposta é oferecer uma noite de muita música com os itens oficiais do Festival. Para muitas pessoas que nunca foram a Parintins ou que não conseguirão ir este ano, é um momento especial, para aproveitar e dançar as toadas com quem faz o espetáculo acontecer”, comenta o jornalista Neuton Corrêa, idealizador do #Toadas.

Evento reúne fãs dos bois e turistas em Manaus

Foto: Divulgação

O #Toadas 2026 tem registrado grande participação do público em todas as edições deste ano. O Largo São Sebastião costuma ficar lotado, reunindo apaixonados pelos bois de Parintins, além de turistas nacionais e internacionais que visitam o local.

Assim, o evento se consolida como um espaço de encontro para quem acompanha o festival e deseja vivenciar a cultura do boi-bumbá também na capital amazonense.

Projeto valoriza a cultura do boi-bumbá

Criado em 2016, o #Toadas nasceu da iniciativa do jornalista Neuton Correa, junto com o maestro Neil Armstrong, o humorista Juliano Santana e o cantor Klinger Araújo (in memoriam). Na época, artistas sentiam a ausência de espaços para apresentações fora do período oficial do Festival de Parintins.

Desde então, o projeto se consolidou como uma plataforma de preservação da memória do boi-bumbá e de circulação das toadas em Manaus. Além disso, amplia o acesso do público à cultura dos bois para além do período oficial do festival e contribui para a geração de emprego e renda.

Apoio institucional

O #Toadas conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, além de V V Refeições, Samel, Amazon Best, Prefeitura de Parintins, Logic Pro, Yara e Agência Três Comunicação.

Leia mais: