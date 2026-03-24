Acidente

Marquito sofreu um mal súbito enquanto pilotava sua motocicleta

Nesta terça-feira, dia 24, a assessoria do SBT emitiu um novo boletim médico de Marquito, que está internado desde o dia 25 de fevereiro após se envolver em um acidente de moto.

De acordo com o Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, o humorista está apresentando evolução clínica favorável.

A Beneficência Portuguesa de São Paulo informa que o paciente Marcos Antônio Gil Ricciardelli, internado na instituição desde o dia 07 de março (sábado) apresenta evolução clínica favorável.

Também foi informado que ele passará por um novo procedimento para corrigir uma fratura na clavícula.

Na última quinta-feira (19), foi submetido a procedimento cirúrgico de fixação da coluna cervical, evoluindo conforme o esperado no pós-operatório. Encontra-se, ainda, em programação cirúrgica para correção de fratura de clavícula. Até o momento permanece sem previsão de alta hospitalar e segue em processo de reabilitação, sob acompanhamento da equipe multidisciplinar.

Vale pontuar que no dia 25 de fevereiro, Marquito sofreu um mal súbito enquanto pilotava sua motocicleta.

(*) Com informações de agências