Lionel Messi alcançou mais um marco na carreira ao superar Pelé em número de gols de falta. O feito ocorreu na vitória do Inter Miami por 3 a 2 sobre o New York City FC, pela MLS (Major League Soccer).
Aos 38 anos, o argentino chegou ao 71º gol de falta ao marcar aos 61 minutos. A cobrança resultou no empate em 2 a 2. Com isso, o camisa 10 ultrapassou Pelé, que marcou 70 gols de falta ao longo da carreira.
Messi supera Pelé em gols de falta
O novo recorde reforça a eficiência de Messi em bolas paradas. Além disso, o gol foi decisivo para manter o Inter Miami na disputa da partida.
Juninho Pernambucano ainda lidera ranking histórico
Apesar da marca, Messi ainda busca o recorde mundial. O brasileiro Juninho Pernambucano lidera a lista com 77 gols de falta.
Atualmente, o argentino está a seis gols de igualar o ex-meio-campista, reconhecido pela precisão em cobranças de falta ao longo da carreira.
*Com informações
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