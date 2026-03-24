A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, na segunda-feira, o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil 2026. Nesta etapa, o torneio recebe 20 clubes da Série A, que se juntam a outras 12 equipes classificadas das fases anteriores.
Ao todo, cinco confrontos reúnem times da primeira divisão. Além disso, os cruzamentos foram definidos com base no ranking da CBF, e não na temporada atual.
Flamengo x Vitória lidera ranking de valor de mercado
O duelo entre Flamengo e Vitória é o mais valioso desta fase. As equipes somam R$ 1,56 bilhão em valor de mercado. Desse total, R$ 1,32 bilhão pertencem ao clube carioca.
Por outro lado, o confronto entre Palmeiras e Jacuipense aparece na segunda posição, com R$ 1,35 bilhão.
Palmeiras x Jacuipense tem maior disparidade
Apesar de ser o segundo mais valioso, o duelo apresenta a maior diferença entre os elencos. O Palmeiras tem valor estimado em R$ 1,3 bilhão, enquanto a Jacuipense é avaliada em R$ 454 mil.
Dessa forma, a diferença entre os clubes representa quase todo o valor total do confronto.
Corinthians também aparece entre maiores diferenças
Outro destaque é o jogo entre Corinthians e Barra-SC. O clube paulista tem elenco avaliado em R$ 936,02 milhões.
Como o valor oficial do adversário não está disponível, foi considerada a menor estimativa entre os participantes, de R$ 151,6 mil. Assim, o confronto soma R$ 936,25 milhões.
Outros jogos entre os mais valiosos
Entre os cinco confrontos mais caros, também aparecem:
- Goiás x Cruzeiro — R$ 1,09 bilhão
- Bahia x Remo — R$ 880,8 milhões
Enquanto isso, o duelo entre Fortaleza e CRB registra o menor valor de mercado, com R$ 281,95 milhões.
Ranking dos jogos mais valiosos da 5ª fase
- Flamengo x Vitória — R$ 1,56 bilhão
- Palmeiras x Jacuipense — R$ 1,35 bilhão
- Goiás x Cruzeiro — R$ 1,09 bilhão
- Barra-SC x Corinthians — R$ 936,25 milhões
- Bahia x Remo — R$ 880,8 milhões
- Botafogo x Chapecoense — R$ 848,66 milhões
- Santos x Coritiba — R$ 815,6 milhões
- Operário-PR x Fluminense — R$ 756,03 milhões
- Red Bull Bragantino x Mirassol — R$ 729,7 milhões
- Grêmio x Confiança — R$ 632,7 milhões
- Atlético-MG x Ceará — R$ 626,94 milhões
- Paysandu x Vasco — R$ 622,57 milhões
- São Paulo x Juventude — R$ 551,4 milhões
- Athletic-MG x Internacional — R$ 516,8 milhões
- Athletico-PR x Atlético-GO — R$ 326,12 milhões
- Fortaleza x CRB — R$ 281,95 milhões