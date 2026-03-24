Competição nacional

Flamengo x Vitória lidera ranking de valores; Palmeiras tem maior disparidade

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, na segunda-feira, o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil 2026. Nesta etapa, o torneio recebe 20 clubes da Série A, que se juntam a outras 12 equipes classificadas das fases anteriores.

Ao todo, cinco confrontos reúnem times da primeira divisão. Além disso, os cruzamentos foram definidos com base no ranking da CBF, e não na temporada atual.

Flamengo x Vitória lidera ranking de valor de mercado

O duelo entre Flamengo e Vitória é o mais valioso desta fase. As equipes somam R$ 1,56 bilhão em valor de mercado. Desse total, R$ 1,32 bilhão pertencem ao clube carioca.

Por outro lado, o confronto entre Palmeiras e Jacuipense aparece na segunda posição, com R$ 1,35 bilhão.

Palmeiras x Jacuipense tem maior disparidade

Apesar de ser o segundo mais valioso, o duelo apresenta a maior diferença entre os elencos. O Palmeiras tem valor estimado em R$ 1,3 bilhão, enquanto a Jacuipense é avaliada em R$ 454 mil.

Dessa forma, a diferença entre os clubes representa quase todo o valor total do confronto.

Corinthians também aparece entre maiores diferenças

Outro destaque é o jogo entre Corinthians e Barra-SC. O clube paulista tem elenco avaliado em R$ 936,02 milhões.

Como o valor oficial do adversário não está disponível, foi considerada a menor estimativa entre os participantes, de R$ 151,6 mil. Assim, o confronto soma R$ 936,25 milhões.

Outros jogos entre os mais valiosos

Entre os cinco confrontos mais caros, também aparecem:

Goiás x Cruzeiro — R$ 1,09 bilhão

Bahia x Remo — R$ 880,8 milhões

Enquanto isso, o duelo entre Fortaleza e CRB registra o menor valor de mercado, com R$ 281,95 milhões.

Ranking dos jogos mais valiosos da 5ª fase