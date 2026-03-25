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Ela é acusada de homicídio por omissão na morte do filho, que tinha 4 anos

Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, foi demitida do cargo de professora da Prefeitura do Rio de Janeiro. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira (25). Ela é acusada de homicídio por omissão na morte do filho, que tinha 4 anos, e continuava recebendo salário normalmente até então.

Monique deixou a prisão na última segunda-feira (23), após decisão da Justiça. A juíza Elizabeth Machado Louro autorizou a soltura ao considerar que poderia haver excesso de prazo, já que o julgamento foi adiado.

O adiamento ocorreu depois que a defesa de Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho e padrasto de Henry, alegou falta de acesso a provas. Após o pedido ser negado, os advogados deixaram o plenário, o que levou à remarcação do júri para o dia 25 de maio.

Henry morreu em março de 2021, no apartamento onde vivia com a mãe e o padrasto, na Barra da Tijuca. Inicialmente, foi dito que a criança sofreu um acidente doméstico, mas exames apontaram diversas lesões causadas por agressões.

*Com informações da Agência Brasil

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