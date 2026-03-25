Narcotráfico

A operação resultou na prisão de três homens

Uma operação integrada resultou na apreensão de quase 800 quilos de maconha tipo skunk e na prisão de três homens na noite de terça-feira (24), nas proximidades da comunidade de Paricatuba, em Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus.

A ação foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas, por meio da Companhia de Operações Especiais, com apoio de forças nacionais e internacionais de combate ao crime organizado. A operação começou após denúncia anônima e informações de inteligência sobre uma embarcação que estaria transportando drogas na região.

Por volta das 22h, os policiais localizaram a lancha suspeita. Durante a abordagem, os ocupantes tentaram fugir, mas acabaram colidindo em uma área de areia com pedras, sendo arremessados para fora da embarcação.

Os três suspeitos, de 27, 42 e 58 anos, foram socorridos e levados a um hospital em Manaus. Após atendimento médico, eles foram presos e encaminhados à Polícia Federal.

Na embarcação, os agentes encontraram 793,6 quilos de skunk, além de celulares, dinheiro em espécie, um motor de popa e uma antena de internet via satélite. O prejuízo estimado ao crime organizado chega a R$ 15,9 milhões.

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