Defesa Civil

Defesa Civil emite alerta severo após chuva intensa causar alagamentos e risco de deslizamentos em Manaus

Uma forte chuva atingiu Manaus nesta quarta-feira (25) e provocou diversos transtornos na capital. Diante do cenário, a Defesa Civil do Estado emitiu alerta severo para risco de deslizamentos, alagamentos e enxurradas.

Além disso, o temporal agravou problemas estruturais na rua Amazonas, no bairro Flores, na zona Centro-Sul de Manaus. Buracos e rachaduras se intensificaram, elevando o risco de desabamento em alguns trechos. Em um dos pontos afetados, a água se acumulou dentro de uma cratera na pista, aumentando o perigo para moradores da região.

Foto: EM TEMPO

Defesa Civil emite alerta severo

A Defesa Civil de Manaus alertou para a ocorrência de alagamentos severos na zona urbana. Segundo o órgão, o volume de chuva pode variar entre 20 e 30 mm/h ou chegar a 50 mm/dia.

O informe também destaca a possibilidade de ventos entre 40 e 60 km/h, além de eventual queda de granizo. Ainda de acordo com a Defesa Civil, há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e novos pontos de alagamento.

Em caso de ocorrências, para assistência imediata, os cidadãos podem entrar em contato ligando para o Disque 199 (Defesa Civil), do CCC, que opera 24 horas.

Monitoramento aponta risco de deslizamentos

Imagens de satélite disponíveis na plataforma Windy indicam a presença de sistemas convectivos sobre a região. Esse tipo de formação provoca pancadas de chuva de intensidade moderada a forte.

Com isso, aumenta o risco de deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta e locais considerados vulneráveis.

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