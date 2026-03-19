Alerta

Chuva dificultou a passagem de pedestres e deixou o trânsito lento na região

O Centro de Manaus ficou alagado após a forte chuva que atingiu a cidade na manhã desta quinta-feira (19/03). A água tomou conta da via e impediu a passagem de pedestres, além de deixar o trânsito lento na região.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver várias pessoas tentando se proteger da chuva debaixo de uma parada de ônibus. A água acumulada tomou conta da rua e dificultou a travessia.

Uma mulher que estava no local relatou a dificuldade para se locomover. “Não dá nem para atravessar, tá um rio, acabou com meu sapato”, disse.

Por causa do alagamento, quem precisava passar pela área enfrentou atrasos e teve que buscar rotas alternativas.

Para evitar riscos, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para alagamentos em Manaus. O órgão orienta que a população evite áreas alagadas e procure um local seguro durante as chuvas intensas.

Em casos de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Veja vídeo:

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