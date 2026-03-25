Manaus (AM) – Além dos alagamentos registrados em diversos pontos da cidade, o temporal que atingiu a capital nesta quarta-feira (25) também provocou desabamentos e deslizamentos, causando danos a residências.
Na rua Galileia, no bairro Novo Israel, zona Norte, um barranco cedeu com a força da chuva, destruiu parte de um muro e invadiu uma casa. Imagens feitas por moradores mostram um dos cômodos tomado por terra e tijolos. Apesar do susto, não há registro de feridos.
Já no bairro Monte das Oliveiras, também na zona Norte, o muro de uma residência desabou em decorrência do volume intenso de chuva.
Cidade registra alagamentos e ocorrências
O temporal também deixou várias áreas de Manaus completamente alagadas, incluindo avenidas importantes, afetando o trânsito e a mobilidade urbana.
De acordo com o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), foram registradas 77 ocorrências até as 17h desta quarta-feira (25). As demandas foram recebidas pelo Disque 199, canal direto com a Defesa Civil, que funciona 24 horas. Em algumas regiões, o volume de chuva já ultrapassou 125 milímetros.
Volume de chuva acima do esperado
Dados das estações meteorológicas da Prefeitura de Manaus apontam volumes expressivos nas últimas horas. O bairro Compensa, na zona Oeste, registrou 127 milímetros, seguido do Lago Azul, na zona Norte, com 121 milímetros.
Outros bairros também tiveram índices elevados, como Ponta Negra, com 68 milímetros, e Parque 10 de Novembro, com 50 milímetros. Para efeito de comparação, a previsão para todo o mês de março é de 320,9 milímetros.
Defesa Civil atende ocorrências
As ocorrências foram repassadas às equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Semseg, que atuam nas áreas mais afetadas.
Entre os registros estão:
- 42 alagamentos
- 10 desabamentos
- 10 deslizamentos
- 3 riscos de desabamento
- 1 risco de deslizamento
- 1 rachadura
- 2 bueiros obstruídos
- 4 erosões
- 4 solicitações de vistoria
Atendimento e orientações
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199, disponível 24 horas.
A prefeitura segue monitorando as condições climáticas e pode emitir novos alertas. A orientação é evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores durante tempestades e manter distância de postes e fiações elétricas.
Motoristas devem reduzir a velocidade em vias alagadas e buscar rotas alternativas sempre que possível. Também é recomendado evitar água parada para prevenir a proliferação de doenças.
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