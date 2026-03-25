Amazonas

Manaus (AM) – Um redemoinho chamou atenção de moradores e trabalhadores da Zona Oeste de Manaus durante o forte temporal desta quarta-feira (25). O fenômeno ocorreu no Porto do São Raimundo, sobre as águas do Rio Negro, e causou danos a uma embarcação ancorada no local.

Imagens feitas por testemunhas registram o exato momento em que o funil de vento se intensifica. É possível ver a ventania arrastando objetos e destruindo parte da estrutura do barco.

O redemoinho reforça a força do temporal que atingiu a capital amazonense. Apesar do susto, não há registro de feridos. Autoridades alertam para a necessidade de atenção em portos e áreas próximas ao Rio Negro durante chuvas fortes.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

VÍDEO: Forte chuva causa transtornos em Manaus