Interior do Amazonas

Governo do Amazonas e BID iniciam projeto piloto em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo (AM) – O Governo do Amazonas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) iniciaram, nesta terça-feira (24), um projeto piloto de saneamento rural sustentável na Amazônia. A primeira comunidade beneficiada será Boa União do Rumo Certo, localizada no município a 117 quilômetros de Manaus.

A iniciativa faz parte do programa internacional “SIRWASH: Água, Saneamento e Higiene Rural Sustentáveis e Inovadores no Brasil” e prevê melhorias no abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos.

Projeto piloto com alcance internacional

O projeto é liderado pelo BID em parceria com a Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação (Consude) e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). No Amazonas, a coordenação será da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), com apoio da prefeitura local.

A proposta é testar um modelo sustentável que possa ser replicado em outras comunidades do interior do estado.

Melhoria na qualidade de vida

Durante a apresentação do projeto, o secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, destacou que a iniciativa deve orientar políticas públicas futuras.

“Esse projeto vai garantir água tratada, coleta e tratamento de esgoto e manejo de resíduos, melhorando diretamente a qualidade de vida da população”, afirmou.

A escolha da comunidade levou em consideração fatores como déficit de saneamento, crescimento populacional e participação ativa dos moradores.

Impacto econômico e social

O prefeito de Presidente Figueiredo, Fernando Vieira, ressaltou que o projeto também fortalece o desenvolvimento sustentável da região, especialmente no turismo.

Já o representante comunitário Adaildo de Carvalho destacou a importância da iniciativa para os moradores.

“Temos dificuldades com água tratada. Esse projeto vai trazer mais qualidade de vida e valorização para a nossa comunidade”, disse.

Três eixos de atuação

O projeto está estruturado em três áreas principais:

Abastecimento de água

Esgotamento sanitário rural

Coleta seletiva e valorização de resíduos

Entre as ações previstas estão estudos para novos poços, implantação de rede de distribuição, construção de banheiros e criação de uma central de triagem de resíduos.

Expansão para o interior

A expectativa é que, após a fase piloto, o modelo seja ampliado para outras comunidades do Amazonas, fortalecendo o acesso ao saneamento básico em áreas rurais.

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