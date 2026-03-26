Eliminatórias

Gol de Kadioglu garante classificação turca na repescagem europeia para o Mundial

A Seleção Turca de Futebol venceu a Seleção Romena de Futebol por 1 a 0 e avançou na repescagem europeia para a Copa do Mundo FIFA, nesta quinta-feira (26).

O lateral-esquerdo Ferdi Kadioglu marcou o único gol da partida no segundo tempo.

Turquia pressiona, mas cria pouco no primeiro tempo

Na primeira etapa, a Turquia teve mais posse de bola. No entanto, criou poucas oportunidades claras diante de uma defesa bem organizada da Romênia.

Em uma das raras chances, Hakan Çalhanoğlu cobrou falta por cima do gol defendido por Ionuț Radu.

Além disso, Kenan Yıldız foi uma das principais opções ofensivas. Ele criou uma boa jogada para Arda Güler, que finalizou de fora da área, mas mandou a bola pela linha de fundo.

Gol de Kadioglu garante a vitória

No segundo tempo, a Turquia voltou com postura mais ofensiva. Assim, não demorou para abrir o placar.

Aos sete minutos, Arda Güler lançou para Kadioglu na área. O lateral dominou e finalizou na saída de Radu para marcar o gol da vitória.

Em seguida, Güler voltou a aparecer em jogada individual. Ele invadiu a área e finalizou com força, porém o goleiro romeno fez a defesa.

Romênia tenta reação, mas não empata

Nos minutos finais, a Romênia tentou pressionar. Ainda assim, a equipe não conseguiu criar chances suficientes para empatar no tempo regulamentar.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, a Turquia aguarda o vencedor do confronto entre Seleção Eslovaca de Futebol e Seleção de Kosovo para definir seu próximo adversário na repescagem.

Por outro lado, a Romênia não tem mais chances de classificação para o Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Agora, a equipe volta suas atenções para a UEFA Nations League, que começa em setembro.

*Com informações do Lance

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