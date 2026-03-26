'Suposições'

Segundo a equipe, a Justiça já foi acionada

A equipe de Chaiany a defendeu após ser acusada de furtar itens de Ana Paula no BBB 26 (Globo). A assessoria da sister expôs acusações de que ela teria pego itens da Veterana na casa. “Uma série de publicações passou a ganhar força nas redes sociais, com insinuações de furto e tentando associar, sem qualquer comprovação, a imagem da Chaiany a um crime”, escreveu hoje no Instagram.

Os administradores ressaltaram que isso “não é opinião. “É a construção de uma narrativa baseada em suposições, que vem sendo repetida e ampliada de forma coordenada, ultrapassando qualquer limite aceitável. Atribuir um crime a alguém sem provas configura calúnia, conforme o art. 138 do Código Penal, além de também gerar responsabilização civil por danos morais.”

Segundo a equipe, a Justiça já foi acionada. “Informamos que todas as publicações já foram registradas e devidamente preservadas, as medidas legais cabíveis já estão em andamento, tanto na esfera cível quanto na criminal. As plataformas serão notificadas para identificação dos responsáveis, e todos responderão por seus atos”, explicou.

“Liberdade de expressão não autoriza a disseminação de acusações falsas. Seguiremos firmes, adotando todas as providências necessárias para resguardar a honra e a imagem da Chaiany”, complementou.

(*) Com informações da Folha Press