integração

Nova linha vai conectar Tarumã e Campos Sales ao Gigante da Floresta, oferecendo mais conforto e agilidade no transporte público

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), lança nesta sexta-feira (27) a linha de ônibus C-900. A rota conecta os bairros Tarumã e Campos Sales, na zona Oeste, ao Gigante da Floresta, no Novo Aleixo, zona Norte.

O serviço contará com 10 veículos de atendimento complementar, beneficiando especialmente a comunidade do Parque das Tribos. Assim, os passageiros terão mais conforto, segurança e agilidade em seus deslocamentos diários.

Itinerário da linha C-900

No sentido de ida, os ônibus partem do terminal na Rua Tio Amazonas. Em seguida, seguem pelas ruas Tio Purus, Baré, das Estrelas, Avenida Cometa Halley, Rua das Estrelas, Rua Baré, ruas 31, 38 e 25, Av. do Turismo, Av. Dona Otília e Av. Torquato Tapajós. O retorno acontece na Whirlpool, passando pelas ruas José Henrique Bentes, Margarita, Nossa Senhora da Conceição, Av. Autaz Mirim, até a Alameda Alphaville, no Gigante da Floresta.

No sentido de volta, os ônibus saem do Parque Gigantes da Floresta e percorrem a Av. Autaz Mirim, Nossa Senhora da Conceição, Margarita, Torquato Tapajós, Dona Otília, Av. do Turismo, ruas 25, 38 e 31, Rua Rio Purus, Baré, das Estrelas, Av. Cometa Halley, Rua Witoto e Rua Vênus. Eles retornam no cruzamento com a Rua Wanano, seguindo pela Rua Vênus, Av. Cometa Halley, Rua das Estrelas, Rua Baré e Rua Rio Purus até o terminal na Rua Rio Amazonas.

Compromisso com mobilidade e integração

Com a linha C-900, a Prefeitura reforça o compromisso de integrar bairros e ampliar a mobilidade urbana. Além disso, a medida facilita o dia a dia de quem depende do transporte público. Dessa forma, a população ganha mais segurança e rapidez nos deslocamentos.

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