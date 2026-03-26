Garantias

Objetivo atualizar os novos colaboradores sobre os procedimentos internos, além de apresentar metas e diretrizes do planejamento estratégico que orienta as ações do Legislativo municipal

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) promoveu, nesta quinta-feira (26 de março), uma reunião de integração voltada aos servidores da Casa Legislativa. A iniciativa tem como objetivo atualizar os novos colaboradores sobre os procedimentos internos, além de apresentar metas e diretrizes do planejamento estratégico que orienta as ações do Legislativo municipal.

A integração reuniu servidores comissionados e profissionais lotados nos gabinetes dos vereadores, que participaram de uma palestra com foco em gestão, organização institucional e metas estratégicas. A proposta é garantir que todos os colaboradores compreendam o funcionamento da estrutura administrativa e atuem de forma alinhada aos objetivos da Casa.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, Cristiane Monteiro, a ação é contínua e acompanha a dinâmica de renovação dos quadros.

“A integração de abertura conta com muitos servidores, e continuamos oferecendo essa capacitação porque sabemos da rotatividade dentro dos gabinetes e dos cargos comissionados. Então, de dois em dois meses, realizamos esse encontro, porque é um momento de pertencimento do funcionário, de entender como a Câmara Municipal de Manaus funciona”, destacou.

Durante o encontro, também foram abordados temas essenciais para a padronização e a qualidade dos serviços prestados pela CMM, tais como a importância do Sistema de Gestão Integrada e as certificações ISO 9001 e ISO 14001. As normas tratam, respectivamente, da gestão de processos e de medidas ambientais que devem ser cumpridas pela Casa, reforçando o compromisso com a eficiência administrativa e a responsabilidade socioambiental.

Nesse contexto, o gerente de Governança, Célio Teixeira, ressaltou o papel da integração na organização institucional. “A integração é extremamente importante, já que os novos funcionários geralmente chegam sem saber o que e onde procurar. Assim, a integração, junto com a ISO e as demais diretorias, busca justamente essa padronização, que é um dos pilares da ISO 9001, sempre proporcionando aos funcionários e ao público um padrão de atendimento e de entrega”, afirmou.

Avanço tecnológico como pilar estratégico

Outro ponto de destaque foi o avanço tecnológico da CMM, apresentado como um dos pilares para a modernização dos serviços. O coordenador do Departamento de Gestão e Tecnologia da Informação (DGTI), Joney Ricardo, enfatizou a relevância do tema no cenário atual.

“A tecnologia é o coração do mundo, e a Câmara Municipal tem se atentado muito a isso, porque, caso contrário, ficamos para trás. Hoje, somos o sexto órgão público em relação à tecnologia na nossa capital”, pontuou.

Avaliação positiva dos participantes

A integração também foi avaliada de forma positiva pelos participantes, que destacaram o aprendizado e a troca de experiências entre os setores. Para o editor de imagens da Diretoria de Comunicação, Gerson Marinho, o momento vai além das atribuições profissionais.

“Para mim, é a primeira vez que trabalho em um órgão, e participar da integração é muito gratificante, porque aprendo muito além da minha profissão. Existem várias diretorias e, muitas vezes, precisamos da ajuda delas”, comentou.

A importância da conexão entre os diferentes setores também foi ressaltada pelo estagiário da Diretoria de Comunicação, Paulo Brito. Segundo ele, compreender o funcionamento geral da instituição contribui para um trabalho mais eficiente.

“Acredito que é importante conhecermos outros setores, porque precisamos uns dos outros, como, por exemplo, os Recursos Humanos e a Diretoria de Saúde. Então, é o momento de aprender mais sobre como funciona esse trabalho como um todo”, disse.

Já a representante da Diretoria de Gestão de Pessoas, Vanessa Rego, destacou o impacto da integração no fortalecimento do ambiente de trabalho e na qualidade do serviço prestado.

“Para mim, é muito gratificante, principalmente para os meus novos colegas de trabalho, pois permite que saibam mais sobre o ambiente de trabalho e o que podem agregar e oferecer, tanto para a Casa Legislativa quanto ao público em geral”, concluiu.

(*) Com informações da assessoria