Debates

Encontro contou ainda com a presença do Diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues

Os encontros periódicos entre a presidência do TSE e os dirigentes dos TREs integram a estratégia de alinhamento institucional e de preparação do processo eleitoral. Nesta edição, foram discutidos temas estratégicos relacionados à organização das Eleições 2026, além do planejamento geral do pleito, incluindo questões sobre urnas eletrônicas e o cadastramento biométrico.

No campo operacional, foi debatida a atuação de mesários em seções eleitorais localizadas em áreas rurais, bem como o apoio logístico, com destaque no transporte de urnas, mesários, servidores e equipamentos para localidades de difícil acesso. O encontro contou ainda com a presença do Diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues.

Para a presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Reis, o diálogo permanente entre os Regionais e o TSE é essencial para assegurar a confiabilidade do processo. “Esse alinhamento fortalece a atuação da Justiça Eleitoral e garante que estejamos preparados, de forma integrada, para realizar eleições seguras, transparentes e eficientes em todo o país”, destacou.

Neste ano, sete presidentes mulheres estarão à frente dos Tribunais Regionais Eleitorais, assumindo papel central na condução do processo eleitoral nos estados.

(*) Com informações do TRE-AM