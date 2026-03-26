inflação

Passagens aéreas e ônibus intermunicipais elevam índice; tarifas urbanas caem em algumas capitais.

A inflação de transportes registrou alta de 0,21% na prévia de março, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O aumento se concentrou nas passagens aéreas e nos ônibus intermunicipais, enquanto a redução da tarifa de ônibus urbano em algumas capitais ajudou a conter o avanço do índice.

Dentro do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), as passagens aéreas subiram 5,94%, registrando o maior impacto individual no grupo de transportes no mês.

Já as viagens de ônibus intermunicipais tiveram alta de 1,29%, influenciadas principalmente pelos reajustes acima de 10% no Rio de Janeiro e em Curitiba.

Tarifas de ônibus urbano ajudam a desacelerar o índice

Por outro lado, os ônibus urbanos contribuíram para desacelerar a inflação do setor, com queda de 0,59%. Apesar dos reajustes anuais aplicados em várias capitais, o percentual negativo se deveu, sobretudo, às gratuidades e reduções de tarifa aos domingos e feriados.

Capitais como Belém, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Brasília e Curitiba reduziram o valor das passagens urbanas em dias específicos, ajudando a conter a alta no índice.

IPCA-15 avança 0,44% e acumula 3,90% em 12 meses

No geral, a prévia do índice oficial, o IPCA-15, subiu 0,44% em março, pressionada principalmente pela alimentação, segundo o IBGE.

No acumulado de 12 meses, a inflação atingiu 3,90%, enquanto o índice trimestral ficou em 1,49% no primeiro trimestre do ano.

Leia mais: