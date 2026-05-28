Tentativa de homicídio

Crime foi registrado por câmeras de segurança que mostram a vítima correndo em direção ao estabelecimento para pedir ajuda.

A polícia prendeu um homem de 21 anos suspeito de tentar matar outro homem, de 27 anos, com quatro tiros em frente a um restaurante na avenida Maceió, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

A prisão aconteceu na terça-feira (26), no município de Manacapuru, durante uma ação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), do 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e do sistema Cerco Eletrônico.

Segundo o delegado Adriano Félix, a vítima estava dentro do próprio carro junto com o suspeito, que dirigia o veículo no momento do ataque.

Vídeo registrou momento dos tiros

O crime aconteceu no dia 12 de maio e câmeras de segurança registraram toda a ação.

Nas imagens, é possível ouvir os disparos e ver o momento em que a vítima sai do carro já baleada e corre em direção ao restaurante para pedir ajuda.

Logo depois, o suspeito foge levando o veículo da vítima.

Além disso, as imagens reforçaram a dinâmica apresentada durante as investigações da polícia.

Suspeito segue à disposição da Justiça

Até o momento, a polícia não divulgou a motivação da tentativa de homicídio.

Agora, o homem responderá pelo crime de tentativa de homicídio e seguirá à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Suspeito de atirar quatro vezes contra homem em frente a restaurante é preso em Manacapuru pic.twitter.com/Sevi5qeGGm — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 28, 2026

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